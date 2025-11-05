Đức có kế hoạch tăng thêm 3,5 tỷ USD viện trợ cho Ukraine

Theo Ukrinform, Chính phủ Đức cho biết có kế hoạch tăng thêm khoảng 3 tỷ EUR (tương đương 3,5 tỷ USD) viện trợ quân sự cho Ukraine trong năm 2026.

Binh sĩ Ukraine tham gia huấn luyện tại quận Kupyansk. Ảnh: XINHUA

Khoản kinh phí này bao gồm các hạng mục viện trợ cho pháo binh, máy bay không người lái, xe bọc thép và việc thay thế hai hệ thống phòng không Patriot. Dự kiến, các điều chỉnh ngân sách mới, trong đó có kế hoạch này, sẽ được nội các thông qua trong các cuộc họp sắp tới.

Trước đó, ngân sách mà Chính phủ Đức dự kiến tài trợ cho Ukraine trong năm 2026 đã được phân bổ ở mức khoảng 8,5 tỷ EUR (9,5 tỷ USD). Như vậy, tổng viện trợ dự kiến sẽ tăng lên khoảng 11,5 tỷ EUR (13,2 tỷ USD) trong năm 2026, cho thấy cam kết ngày càng lớn của Đức trong hỗ trợ Ukraine về tài chính.

Đức là quốc gia châu Âu có viện trợ quân sự lớn cho Ukraine, với tổng giá trị hỗ trợ khoảng 46 tỷ USD, sau khi xảy ra xung đột Nga - Ukraine từ năm 2022.

PHƯƠNG NAM