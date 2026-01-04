4 ngày nghỉ tết: 94 người chết do tai nạn giao thông đường bộ

Chiều 4-1, đại diện Cục Cảnh sát giao thông cho biết, trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch, toàn quốc xảy ra 196 vụ tai nạn giao thông, làm chết 94 người và 154 người bị thương. So với cùng kỳ giảm 45 vụ, giảm 44 người chết, tăng 17 người bị thương.

Toàn bộ số vụ tai nạn giao thông và người chết nêu trên xảy ra trên đường bộ. Trong khi đó, tuyến đường sắt và đường thủy nội địa không có tai nạn.

Số liệu từ Cục Cảnh sát giao thông cho thấy, TPHCM xảy ra 34 vụ tai nạn giao thông; Đồng Nai 15 vụ; Hà Nội 13 vụ; Phú Thọ 12 vụ; Hải Phòng, Thanh Hóa mỗi địa phương 10 vụ...

Qua phân tích nguyên nhân của 160/196 vụ, thấy rằng chủ yếu người điều khiển phương tiện không chú ý quan sát để giảm tốc độ đến mức an toàn (41 vụ); đi không đúng chiều đường, phần đường, làn đường quy định (34 vụ); chuyển hướng không đúng quy định (19 vụ); vượt xe không đúng quy định (11 vụ); sử dụng bia rượu, qua đường không đúng quy định mỗi nguyên nhân 6 vụ…

Cũng theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, riêng ngày 4-1, toàn quốc có 19 người chết vì tai nạn giao thông. Công an các địa phương đã kiểm tra, xử lý hơn 12.300 trường hợp vi phạm, xử lý hơn 3.800 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, hơn 2.000 trường hợp vi phạm về tốc độ…

ĐỖ TRUNG