Dùng súng dọa giết người khác, 2 đối tượng bị bắt giữ

Ngày 17-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa phối hợp với Công an xã Xuân Phú làm rõ 2 đối tượng liên quan đến hành vi “Gây rối trật tự công cộng” và “Đe dọa giết người”.

Theo đó, lúc 0 giờ 50 phút ngày 15-8, Công an xã Xuân Phú tiếp nhận tin báo tố giác của anh Đ.C.H. (sinh năm 1991, trú xã Xuân Phú) về việc bị 2 đối tượng đến quán bida do anh H. làm chủ gây rối và dùng súng dọa giết. Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Xuân Phú tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc.

Điều tra cho thấy, khoảng 20 giờ ngày 14-8, do mâu thuẫn từ trước nên Nguyễn Tường (sinh năm 2005) và Đồng Phước Hiệu (sinh năm 1995), cùng trú xã Xuân Phú, đến trước quán bida tại thôn Bà Rén, xã Xuân Phú, do Đ.C.H. làm chủ để giải quyết.

Tại đây, Hiệu sử dụng một khẩu súng RULO đưa lên trời bắn 1 phát làm mọi người hoảng sợ bỏ chạy. Sau đó, Hiệu cầm súng dí vào đầu của H. dọa bắn. Do lo sợ nên H. không phản ứng gì. Lúc này, Tường xông vào, dùng đầu húc vào mặt H. rồi cả 2 đối tượng bỏ đi.

Tang vật liên quan đến vụ án bị thu giữ. Ảnh: CACC

Tiếp đó, 2 đối tượng đi ngang qua trước quán nhậu của Đ.Q.C. (sinh năm 1989, trú tại thôn Bà Rén, xã Xuân Phú, là anh trai của H.). Tại đây, Hiệu cầm súng chỉ lên trời bắn liên tiếp 2 phát.

Đến sáng 15-8, Đồng Phước Hiệu đến trụ sở Công an xã Xuân Phú đầu thú và khai nhận sau đó đã vứt súng xuống cầu Hương An để che giấu. Cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Xuân Phú triệu tập đối tượng Nguyễn Tường về trụ sở làm việc.

Khám xét tại nhà Đồng Phước Hiệu, cơ quan công an thu giữ 1 khẩu súng (dạng súng hơi bắn đạn chì), 1 hộp nhựa chứa nhiều viên đạn.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự tạm giữ hình sự đối tượng Đồng Phước Hiệu và Nguyễn Tường để điều tra làm rõ hành vi “Gây rối trật tự công cộng” và “Đe dọa giết người”.

PHẠM NGA