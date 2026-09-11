Dùng súng đột nhập nhà người "hay khoe giàu trên mạng"

Do nợ nần, Nguyễn Tuấn Anh lên mạng xã hội tìm tài khoản hay đăng ảnh khoe tài sản, cuộc sống giàu sang để làm mục tiêu cướp tài sản.

Ngày 11-9, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1999; thường trú xã Phù Cát, tỉnh Gia Lai; hiện ở phường Thủ Đức, TPHCM), để điều tra hành vi cướp tài sản.

Trước đó, lúc 5 giờ 30 phút ngày 9-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM nhận tin báo về vụ đột nhập, dùng súng khống chế chủ nhà cướp tài sản, xảy ra tại một hộ dân trên địa bàn phường An Khánh.

Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường An Khánh và các đơn vị nghiệp vụ triển khai lực lượng, tổ chức truy xét.

Đến 9 giờ cùng ngày (sau hơn 3 giờ truy vết), lực lượng công an đã bắt giữ Nguyễn Tuấn Anh.

Theo điều tra ban đầu, do đầu tư tiền ảo thất bại, Tuấn Anh nợ người thân, bạn bè khoảng 1,3 tỷ đồng nên nảy ý định đi cướp giật.

Qua mạng xã hội, Tuấn Anh nhận thấy nạn nhân thường đăng ảnh về nhà ở, phương tiện và cuộc sống cá nhân giàu có, nên nhắm làm mục tiêu gây án. Đối tượng chuẩn bị 2 khẩu súng ngắn cùng nhiều viên đạn, khảo sát khu vực nhà nạn nhân và thuê ô tô làm phương tiện tẩu thoát.

Nguyễn Tuấn Anh tại cơ quan điều tra Công an TPHCM. Ảnh: CA

Tối 7-9, Tuấn Anh lái xe đến khu vực nhà nạn nhân, đậu tại vị trí không có camera, tìm cách tiếp cận nhưng do thời điểm chưa thuận lợi nên rút lui. Tối 8-9, đối tượng tiếp tục quay lại ẩn nấp phục kích.

Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 9-9, Tuấn Anh leo tường đột nhập vào nhà, chờ gia đình nạn nhân ngủ rồi tìm kiếm tài sản. Khi bị phát hiện, đối tượng rút súng khống chế, uy hiếp, yêu cầu chủ nhà mở két sắt. Lợi dụng lúc Tuấn Anh sơ hở, các thành viên chạy thoát ra ngoài tri hô. Đối tượng đã nổ súng tìm đường tẩu thoát, khiến một người bị thương nhẹ.

NGUYỄN TÂN