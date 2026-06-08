Dựng xây phường hạnh phúc

Một khu phố sạch đẹp hơn, một phản ánh được giải quyết kịp thời hay sự quan tâm dành cho những hoàn cảnh khó khăn đều góp phần tạo nên cảm nhận hạnh phúc của người dân. Đó cũng là cách nhiều địa phương tại TPHCM đang lựa chọn để xây dựng “phường hạnh phúc”.

Đo bằng cảm nhận của người dân

Một sáng cuối tuần đầu tháng 6, sau cơn mưa đêm, không khí ở khu phố 8, phường Thủ Đức trở nên dịu mát hơn thường lệ. Ông Nguyễn Huy Tửu, Bí thư Chi bộ khu phố 8, tranh thủ chạy xe một vòng quanh địa bàn. Công việc quen thuộc của ông là kiểm tra hệ thống thoát nước, cây xanh, công viên và các tuyến đường dân sinh sau mỗi trận mưa. “Mình kiểm tra để có gì bất thường thì báo phường xử lý ngay. Mỗi khâu trách nhiệm một chút là người dân đỡ phiền”, ông Tửu nói.

Ở khu phố 8, những việc như vậy diễn ra khá thường xuyên. Một cành cây có nguy cơ gãy đổ, đoạn đường bị đọng nước hay phản ánh về vệ sinh môi trường đều được chuyển đến chính quyền địa phương thông qua nhiều kênh khác nhau để xử lý sớm. Phường Thủ Đức có cách tiếp cận mới trong quản trị địa phương, đó là tìm hiểu xem người dân đang cảm nhận thế nào về cuộc sống ở nơi mình sinh sống.

20 năm sống tại khu phố 8, bà Chu Thị Hương Giang cho biết dù không phải là người gốc ở đây nhưng bà cảm nhận rõ sự ấm áp, đoàn kết của khu phố cũng như môi trường sống văn minh, lịch sự nên muốn gắn bó lâu dài hơn nữa.

Theo Chủ tịch UBND phường Thủ Đức Mai Thị Tuyết Trinh, phường phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM xây dựng Bộ tiêu chí phường Thủ Đức hạnh phúc. Bộ tiêu chí được hình thành từ quá trình nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm từ các đô thị trên thế giới, ý kiến của chuyên gia, góp ý của các khu phố và người dân trên địa bàn. Hơn 6.000 hộ dân thuộc 52 khu phố đã tham gia khảo sát. Đa số người dân đánh giá tích cực về cuộc sống hiện tại, song từ khảo sát cho thấy nhiều người dân vẫn chịu áp lực từ chi phí sinh hoạt, tình trạng kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm tiếng ồn, thiếu không gian xanh và sự mất cân bằng giữa công việc với cuộc sống gia đình.

Những kết quả này giúp chính quyền nhìn rõ hơn những việc cần ưu tiên giải quyết. “Chúng tôi đang tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, thiết lập các kênh phản hồi "nóng" qua Zalo, mạng xã hội để giải quyết bức xúc đô thị trong vòng 24-48 giờ. Đồng thời quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, nâng cao thái độ phục vụ của cán bộ, rà soát quỹ đất công để làm công viên và phối hợp đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng như đường Vành đai 2 để giải quyết bài toán giao thông, ngập lụt cho bà con”, Chủ tịch UBND phường Thủ Đức chia sẻ.

Vun đắp từ những việc làm cụ thể

Phường Thủ Đức chọn cách đo lường để lắng nghe người dân thì ở phường Tân Sơn Hòa, chính quyền địa phương triển khai những hoạt động cụ thể để xây dựng phường hạnh phúc. Bà Lê Thị Thanh, ngụ phường Tân Sơn Hòa, cho biết, điều bà cảm nhận rõ nhất trong thời gian gần đây là sự gắn kết trong cộng đồng ngày càng sâu sắc.

“Tôi thấy khu phố sạch sẽ hơn, các hoạt động cộng đồng cũng gần gũi hơn, mọi người ra vào gặp nhau là hỏi han, chia sẻ. Những hoàn cảnh khó khăn được chính quyền địa phương quan tâm, chăm lo rất kịp thời”, bà Thanh chia sẻ.

Phường Thủ Đức tổ chức thăm khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho người dân. Ảnh: THU HƯỜNG

Bộ tiêu chí phường Thủ Đức hạnh phúc với 10 tiêu chí; 50 chỉ số bao quát cả về nhu cầu vật chất, tinh thần, niềm tin và kỳ vọng của người dân về đời sống trong khu dân cư.

Đó cũng là điều mà phường Tân Sơn Hòa hướng tới khi triển khai mô hình “Chung tay xây dựng phường Tân Sơn Hòa hạnh phúc”. Mô hình được xây dựng trên cơ sở các chủ trương về phát triển con người toàn diện, xây dựng đô thị văn minh, nâng cao chất lượng cuộc sống, cải cách hành chính và chuyển đổi số. Phường tổ chức đồng bộ 5 chương trình trọng tâm, từ xây dựng chính quyền số, bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống ma túy đến chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hoạt động của HĐND và các chương trình an sinh xã hội đều được lồng ghép, mục tiêu chung là nâng cao chất lượng sống của người dân.

Theo Bí thư Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa Trương Lê Mỹ Ngọc, điểm nổi bật của mô hình là huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị cùng các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, cơ sở y tế và người dân. Các chương trình được thiết kế theo hướng liên kết với nhau để phục vụ người dân một cách toàn diện hơn.

Trong đó, chương trình “Chính quyền số - Điều hành thông minh” giúp tăng kết nối giữa chính quyền với người dân thông qua các nền tảng số. Người dân có thể tiếp cận thông tin chính thống, thực hiện dịch vụ công, gửi phản ánh và tham gia các hoạt động cộng đồng thuận tiện hơn. Chương trình “An toàn - Không ma túy, vì hạnh phúc cho mỗi gia đình, bình yên cho từng khu phố” được triển khai theo hướng gần gũi, trực quan. Những điểm tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy được xây dựng để người dân dễ tiếp cận, nâng cao kỹ năng tự bảo vệ mình trước các nguy cơ của tệ nạn xã hội…

Những việc làm cụ thể đó người dân đều cảm nhận rõ, và khi họ cùng tham gia xây dựng cộng đồng nơi mình sinh sống, “phường hạnh phúc” sẽ từng bước được xây dựng, vun đắp bền vững.

CẨM TUYẾT - PHƯƠNG UYÊN