Đường băng mới sân bay Phù Cát chạy đua về đích dưới nắng hạn

Dưới nắng nóng như lửa đốt, hàng trăm công nhân vẫn bám công trường ngày đêm, chạy nước rút để đưa dự án đường băng mới sân bay Phù Cát về đích trong tháng 6-2026.

Video gấp rút thi công giữa nắng nóng, đưa dự án đường băng số 2 sân bay Phù Cát về đích. Tác giả: NGỌC OAI

Theo ghi nhận của PV Báo SGGP, sau 9 tháng thi công, dự án đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ khu bay Cảng hàng không Phù Cát, với tổng vốn hơn 3.200 tỷ đồng, đang bước vào giai đoạn nước rút.

Trên tuyến đường cất hạ cánh số 2 dài 3.000m, các nhà thầu đã hoàn thành khoảng 1.500m bê tông M150 và hơn 1.100m bê tông M350.

Phương tiện cơ giới được huy động thi công các hạng mục cuối cùng của dự án

Theo Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai, chủ đầu tư dự án, công trường đang huy động hơn 800 nhân lực, hơn 480 phương tiện, thiết bị, triển khai đồng loạt 32 mũi thi công theo phương châm “3 ca, 4 kíp”. Các nhà thầu đang tăng tốc hoàn thiện các hạng mục để bảo đảm đường băng kịp bay hiệu chuẩn vào tháng 7-2026.

Một số vị trí vừa đắp nền, vừa tạo kết cấu thép để đổ bê tông đường băng

Công nhân cùng máy móc dầm mình, làm việc dưới nắng nóng như "lửa đốt"

Lau vội giọt mồ hôi dưới nắng bỏng rát, anh Nguyễn Công Tiến, 38 tuổi, ở phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai, công nhân thi công hạng mục thoát nước, cho biết áp lực tiến độ rất lớn nên các mũi thi công gần như làm việc xuyên ngày đêm.

“Chúng tôi được giao tiến độ rất cụ thể, mỗi ngày đều phải hoàn thành phần việc đã đăng ký. Nhiều thời điểm nhiệt độ vượt 40 độ C khiến công việc bị gián đoạn, anh em phải làm đến khuya để kịp bàn giao cho các tổ thi công tiếp theo”, anh Tiến chia sẻ.

Nỗ lực hoàn thiện kết cấu thép để đổ bê tông

Những người thợ nữ đang buộc thép, tạo cốt nền bê tông

Trên công trường, nhiều lao động nữ cũng miệt mài làm việc giữa nắng nóng. Bà Nguyễn Thị Phượng, 56 tuổi, ở phường An Nhơn, cho biết mỗi ngày bà được trả 400.000 đồng. Công việc chủ yếu là buộc thép, tuy không quá nặng nhưng phải làm liên tục nhiều giờ dưới nắng gắt nên rất áp lực.

Che phông tạm để chống nắng nóng trong lúc thi công

Người thợ lái máy trùm kín để chống nắng nóng quá trình thi công

Dự án đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ khu bay Cảng hàng không Phù Cát có tổng vốn hơn 3.200 tỷ đồng, khởi công tháng 8-2025, thời gian thi công 12 tháng.

Khi hoàn thành, công trình có thể tiếp nhận các loại tàu bay code C như A320, A321 và tương đương; đồng thời có thể tiếp nhận tàu bay code E khi có nhu cầu. Dự án do UBND tỉnh Gia Lai chủ động nhận làm chủ đầu tư, trực tiếp triển khai toàn bộ các gói thầu, với mục tiêu rút ngắn tiến độ hơn 3 tháng.

Máy móc huy động tiếp tục hoàn thiện nền đường băng số 2 sân bay Phù Cát

Những người thợ nỗ lực làm việc "3 ca, 4 kíp" dưới nắng trời nắng gắt

Tổ chức khoan thí nghiệm khảo sát, đánh giá nền trước khi triển khai đổ bê tông đường băng

Thảm bê tông đồng loạt, hoàn thiện đường băng mới sân bay Phù Cát

Mới đây, UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản đề nghị Bộ Xây dựng cho phép bàn giao từng phần các hạng mục đã hoàn thành nhằm rút ngắn thời gian đưa dự án vào khai thác. Tỉnh Gia Lai cũng thành lập tổ công tác đặc biệt gồm nhiều sở, ngành để phối hợp rà soát, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, sớm đưa Cảng hàng không Phù Cát vào khai thác.

NGỌC OAI