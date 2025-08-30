EC đề xuất tăng gấp 5 lần chi tiêu quốc phòng

Ủy ban châu Âu (EC) vừa công bố dự thảo ngân sách mới, trong đó chi tiêu quốc phòng được đề xuất tăng gấp 5 lần.

Bà Von der Leyen và Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo tại cuộc họp báo ngày 29-8 Ảnh: EPA

Đáng chú ý, khoản ngân sách dành cho hoạt động triển khai lực lượng quân sự cũng tăng gấp 10 lần nhằm nâng cao mức độ sẵn sàng của các lực lượng Liên minh châu Âu (EU).

Phát biểu trước báo giới ngày 29-8 (giờ địa phương), Chủ tịch EC Ursula von der Leyen nhấn mạnh: “Đây là thời điểm cần phải sẵn sàng. Vì vậy, trong ngân sách mới, chúng tôi đã đề xuất tăng mạnh chi tiêu cho quốc phòng cũng như năng lực vận chuyển quân sự”.

Bên cạnh đó, dự thảo ngân sách mới của EC cũng đề xuất tăng gấp 3 lần chi tiêu cho các chương trình liên quan đến di cư và tăng cường kiểm soát biên giới.

Theo euronews, Chủ tịch Ursula von der Leyen bắt đầu chuyến thăm tới các quốc gia tiền tuyến của EU như Latvia, Phần Lan, Estonia, Ba Lan, Litva, Bulgaria và Romania để thảo luận về an ninh và quốc phòng của châu Âu với các nhà lãnh đạo chính phủ và quan chức quân sự.

Cùng ngày, Cơ quan Đối ngoại châu Âu (EEAS) cho biết, dựa trên sự đồng thuận của 26 quốc gia thành viên, EU sẽ đẩy nhanh công tác chuẩn bị cho gói trừng phạt thứ 19 nhằm vào Nga. Trước đó, Chủ tịch EC Ursula von der Leyen xác nhận gói trừng phạt này sẽ được hoàn tất vào đầu tháng 9 tới.

