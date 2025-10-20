EMG Education nhận giải ICDL Premier Partner lần thứ hai liên tiếp

Mới đây, tại Diễn đàn Năng lực công nghệ số khu vực châu Á (ICDL Asia Digital Literacy) năm 2025 do ICDL Foundation tổ chức tại Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật Nam Kinh (tỉnh Giang Tô, Trung Quốc), EMG Education vinh dự nhận giải ICDL Premier Partner.

Đây là lần thứ hai liên tiếp EMG Education được vinh danh tại giải thưởng này, ghi nhận những đóng góp nổi bật trong công tác đào tạo và chuẩn hóa kỹ năng số cho học sinh, sinh viên Việt Nam.

Diễn đàn Năng lực công nghệ số khu vực châu Á là sự kiện thường niên nhằm thúc đẩy nhận thức về kỹ năng số, đồng thời tạo ra một diễn đàn, nơi các nhà quản lý giáo dục, chuyên gia công nghệ thông tin và các đơn vị đào tạo chia sẻ những ứng dụng của kỹ năng số và giáo dục số trong khu vực châu Á, đồng thời thảo luận về các xu hướng mới của ngành công nghệ thông tin toàn cầu.

Đoàn đại biểu Việt Nam tại Diễn đàn Năng lực công nghệ số khu vực Châu Á năm 2025

Việc được vinh danh với giải thưởng ICDL Premier Partner lần thứ hai liên tiếp là minh chứng cho thấy tinh thần bền bỉ của EMG Education trong tiến trình chuẩn hóa và nâng cao kỹ năng số cho học sinh, sinh viên Việt Nam. Thành tựu này góp phần giúp EMG Education tiếp tục sứ mệnh xây dựng một thế hệ công dân số toàn cầu.

Không chỉ đạt thành tích xuất sắc với giải thưởng ICDL Premier Partner của EMG Education, đoàn đại biểu Việt Nam còn có hai đại diện tiêu biểu là các giáo viên giảng dạy chương trình Tin học quốc tế ICDL Digital Student được vinh danh với giải thưởng Nhà Giáo dục số (ICDL Digital Educator Award).

Hai giáo viên nhận giải năm nay gồm: cô Cao Nguyễn Thảo Nguyên - Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm và cô Nguyễn Thị Hậu - Trường THCS Hoa Lư.

Theo đó, Nhà Giáo dục số (ICDL Digital Educator Award) là giải thưởng nhằm khuyến khích và trao quyền cho các giáo viên, giảng viên có năng lực ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin và truyền thông trong giảng dạy. Sáng kiến này hướng đến việc nâng cao năng lực số và khả năng ứng dụng ICT cho đội ngũ nhà giáo, giúp họ sử dụng một cách hiệu quả các công cụ số nhằm cải thiện chất lượng dạy và học.

Đại diện đoàn đại biểu Việt Nam, cô Nguyễn Thị Hậu đã trình bày tham luận về thành công của chương trình Tin học quốc tế ICDL Digital Student khi được triển khai trong môi trường giáo dục Việt Nam, cùng những thay đổi tích cực trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình giảng dạy nhằm nâng cao trải nghiệm học tập nói riêng và chất lượng giáo dục nói chung.

Đoàn Việt Nam được vinh danh cho các hạng mục giải thưởng

Những thành tích đạt được thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc thực hiện Đề án 762 của UBND TPHCM về việc “Nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng ứng dụng tin học cho học sinh phổ thông TPHCM theo định hướng chuẩn quốc tế giai đoạn 2021-2030”.

Đồng thời, với chương trình Tin học quốc tế ICDL Digital Student, học sinh Việt Nam không chỉ được tạo cơ hội tiếp cận với một chương trình học thuật uy tín mà còn có cơ hội sở hữu chứng chỉ Tin học quốc tế ICDL với giá trị vĩnh viễn và được công nhận toàn cầu.

Thông qua việc không ngừng nhân rộng và nâng cao chất lượng chương trình, EMG Education đã thể hiện rõ cam kết đồng hành cùng ngành giáo dục trong việc góp phần nâng cao năng lực số cho thế hệ trẻ Việt Nam, hướng tới xây dựng đội ngũ lao động tinh anh, được trang bị đầy đủ kỹ năng cần thiết để thích ứng hiệu quả trong kỷ nguyên số.

THU TÂM