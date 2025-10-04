Chương trình tin học quốc tế ICDL Digital: Bước đột phá trong chiến lược chuyển đổi số giáo dục

Trong bối cảnh Đảng và Nhà nước đang quyết liệt triển khai các nghị quyết đột phá về chuyển đổi số và phát triển giáo dục, chương trình Tin học theo hướng chuẩn quốc tế ICDL Digital Student được triển khai trong các trường phổ thông trên địa bàn nhiều tỉnh, thành như TPHCM, Hà Nội, Nghệ An, Sơn La… là một hướng đi phù hợp.

Chương trình Tin học theo hướng chuẩn quốc tế là một trong những bước tiến quan trọng trong việc hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW (ngày 22-12-2024) của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết số 71-NQ/TW (ngày 22-8-2025) của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Đáp ứng định hướng chiến lược quốc gia

Chương trình Tin học theo hướng chuẩn quốc tế ICDL Digital Student được thiết kế cho học sinh ở các bậc tiểu học, THCS và THPT. Chương trình tập trung vào ba trụ cột kiến thức then chốt gồm: Công nghệ thông tin và Truyền thông (ICT), Khoa học máy tính (Computer Science) và Năng lực công nghệ số (Digital Literacy).

Ba trụ cột kiến thức nói trên là ba yếu tố đóng vai trò then chốt đối với việc nâng cao năng lực số cho học sinh phổ thông theo quy định của Thông tư 02 của Bộ GD-ĐT về Khung năng lực số cho người học Việt Nam, trong đó tập trung trang bị những kỹ năng cần thiết cho học sinh nhằm đáp ứng mục tiêu chuyển đổi số toàn diện.

Chương trình ICDL Digital Student không chỉ bám sát Khung chương trình giáo dục phổ thông môn Tin học của Bộ GD-ĐT Việt Nam, mà còn đáp ứng đầy đủ các miền năng lực của Khung năng lực số châu Âu (DigComp) - một trong những khung tham chiếu uy tín và được áp dụng rộng rãi nhất trên thế giới.

Việc triển khai chương trình ICDL Digital Student phù hợp với các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước như: Quyết định số 749/2020/QĐ-TTg về Chương trình Chuyển đổi số quốc gia với mục tiêu đưa Việt Nam vào nhóm 50 quốc gia dẫn đầu thế giới về Chính phủ điện tử; Quyết định số 146/QĐ-TTg về phổ cập kỹ năng số cho toàn dân; Nghị quyết số 57-NQ/TW khẳng định chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu của quốc gia...

Chương trình ICDL Digital Student mang đến làn gió mới trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy tin học tại TPHCM

Mới đây nhất, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 2031/QĐ-BTTTT công nhận chứng chỉ ICDL đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản tại Việt Nam.

Ở góc độ quản lý giáo dục, Bộ GD-ĐT đánh giá cao chương trình ICDL với nhận định, chương trình góp phần trang bị các kỹ năng số và phát triển năng lực tin học cho học sinh, qua đó tạo cơ hội cho các em được học tập, đạt chứng chỉ theo chuẩn công nghệ thông tin quốc tế.

Hệ sinh thái giáo dục toàn diện

Với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái giáo dục hoàn chỉnh và đồng bộ, Chương trình ICDL Digital Student được cấu trúc thành các mô-đun kiến thức phân bổ khoa học theo từng bậc học, mỗi bậc học được thiết kế với trọng tâm riêng biệt nhưng liên kết chặt chẽ.

Cụ thể, bậc tiểu học tập trung vào việc làm quen với thế giới số và các ứng dụng cơ bản. Cấp THCS phát triển kỹ năng sử dụng các công cụ văn phòng và mạng trực tuyến. Cấp THPT hướng đến những kiến thức tin học ứng dụng văn phòng ở mức nâng cao hoặc các nội dung chuyên sâu về an toàn bảo mật, cộng tác trực tuyến và lập trình.

Học sinh tham gia học chương trình tin học quốc tế ICDL tại TPHCM

Chương trình giúp học sinh được tiếp cận chuẩn quốc tế với chứng chỉ có giá trị vĩnh viễn, được công nhận toàn cầu, tạo lợi thế cạnh tranh trong xét tuyển đại học và thị trường lao động trong tương lai.

Để thực hiện mục tiêu đó, đội ngũ giáo viên giảng dạy được hỗ trợ bởi một hệ sinh thái đồng bộ và hiện đại, từ giáo trình chuẩn hóa, bài giảng điện tử tương tác đến hệ thống đánh giá trực tuyến thông minh. Điều này không chỉ tiết kiệm thời gian chuẩn bị mà còn nâng cao đáng kể hiệu quả giảng dạy.

Về phía nhà trường, chương trình góp phần chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và chất lượng đào tạo môn Tin học theo chuẩn quốc tế, đồng thời cung cấp các công cụ quản lý và báo cáo hiệu quả để theo dõi tiến độ học tập của học sinh.

Hiện nay, Chương trình ICDL đã có mặt tại hơn 100 quốc gia với mạng lưới hơn 20.000 trung tâm khảo thí, cấp chứng chỉ cho hơn 17 triệu người trên toàn thế giới.

Với vai trò là đối tác chính thức được ủy quyền triển khai Chương trình Tin học quốc tế ICDL Digital Student tại Việt Nam, EMG Education còn tập trung ứng dụng công nghệ tiên tiến đột phá vào triển khai chương trình giảng dạy nhằm mang đến cho người học điều kiện học tập tốt nhất.

Tính đến đầu năm học 2025-2026, EMG Education đã triển khai thành công Chương trình Tin học quốc tế ICDL ở nhiều trường học tại TPHCM và nhiều tỉnh, thành khác trong cả nước. Ngày 3-10, việc chính thức triển khai Chương trình ICDL Digital Student tại Hà Nội tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành của EMG Education cùng ngành giáo dục Việt Nam trong sứ mệnh xây dựng một thế hệ công dân số toàn cầu. Sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu một bước tiến cụ thể trong lộ trình hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thế hệ học sinh thủ đô nói riêng và cả nước nói chung có năng lực số toàn diện, hội nhập quốc tế. Chương trình ICDL Digital Student chính thức triển khai tại Hà Nội vào ngày 3-10-2025 Song song với việc triển khai chương trình, EMG Education triển khai các hoạt động hỗ trợ nhằm đào tạo, bồi dưỡng miễn phí cho đội ngũ giáo viên trong các trường học.

THU TÂM