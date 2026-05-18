Garmin Forerunner 70 và 170 hỗ trợ người mới bắt đầu chạy bộ

Bộ đôi mới tích hợp các tính năng tập luyện, theo dõi sức khỏe toàn diện và kết nối thông minh, giúp người dùng dễ dàng bắt đầu chạy bộ, duy trì động lực và cải thiện thể lực mỗi ngày.

Garmin Forerunner 70 và 170 tích hợp các tính năng tập luyện, theo dõi sức khỏe toàn diện

Garmin đã ra mắt Garmin Forerunner 70 Watch và Garmin Forerunner 170 Watch, hai mẫu đồng hồ chạy bộ GPS thông minh mới được thiết kế dành cho người bắt đầu chạy bộ hoặc nâng cao hiệu quả tập luyện hằng ngày.

Sở hữu màn hình AMOLED 1.2 inch cảm ứng sắc nét, giao diện trực quan cùng thiết kế 5 nút bấm vật lý quen thuộc, bộ đôi mới mang đến trải nghiệm dễ sử dụng ngay từ những buổi chạy đầu tiên. Thiết bị cũng được trang bị đa dạng công cụ tập luyện, theo dõi sức khỏe cùng thời lượng pin bền bỉ, giúp người dùng duy trì lối sống năng động mà không cần sạc mỗi ngày.

Được thiết kế dành cho runners ở mọi cấp độ, Garmin Forerunner 70 Watch hỗ trợ người dùng xây dựng thói quen luyện tập một cách trực quan và dễ tiếp cận hơn. Thiết bị có thời lượng pin lên đến 13 ngày ở chế độ smartwatch.

Garmin Forerunner 70 Watch với các tính năng cần thiết: GPS tích hợp, hỗ trợ theo dõi thời gian, quãng đường, nhịp độ và nhịp tim trên cổ tay. Bên cạnh đó, tính năng mới Quick Workouts (bài tập nhanh) cho phép thực hiện nhanh các bài tập phù hợp với thể trạng người dùng chỉ với vài thao tác đơn giản, dựa trên thời lượng và cường độ mong muốn. Huấn luyện viên ảo Garmin Coach được cá nhân hóa mỗi ngày dựa trên dữ liệu sức khỏe và khả năng phục hồi. Ngoài các bài tập chuyên sâu, Garmin Run Coach còn bổ sung các giáo án run, walk (chạy, đi bộ) với khối lượng tập thấp hơn, phù hợp với người mới bắt đầu.

Ngoài ra, sản phẩm này còn hỗ trợ đề xuất các bài tập hằng ngày (Daily suggested workouts) với các gợi ý chạy/đi bộ được điều chỉnh sau mỗi buổi tập nhằm phù hợp hơn với hiệu suất và trạng thái phục hồi của người dùng. Song song đó tích hợp nhiều tính năng tập luyện nâng cao được phát triển từ Garmin Human Performance Lab như: Training Readiness (mức độ sẵn sàng luyện tập), Training Status (trạng thái luyện tập), Running Power (lực chạy bộ) và Running Dynamics (động lực học chạy bộ). Người dùng cũng có thể duy trì lối sống năng động với hơn 80 bộ môn thể thao tích hợp như bơi lội, đạp xe, tập thể lực và nhiều hình thức vận động khác.

Forerunner 70 còn hỗ trợ theo dõi sức khỏe và thể chất 24/7 thông qua các tính năng như: Theo dõi giấc ngủ nâng cao, Sleep Coach (huấn luyện viên giấc ngủ), biến thiên nhịp thở, HRV (biến thiên nhịp tim), Pulse Ox (nồng độ Oxy trong máu), Lifestyle Logging (nhật ký lối sống) và Health Status (tình trạng sức khỏe) và đồng hồ cũng hỗ trợ các tính năng kết nối thông minh như thông báo từ điện thoại, LiveTrack cùng các công cụ an toàn và theo dõi trong quá trình vận động…

Còn Forerunner 170 là bản nâng cấp trải nghiệm kết nối và giải trí, kế thừa toàn bộ tính năng của Forerunner 70, Forerunner 170 được bổ sung Garmin Pay cho phép thanh toán không chạm trực tiếp trên đồng hồ thông qua ngân hàng tương thích. Người dùng có thể dễ dàng mua nước hoặc đồ ăn nhẹ trong lúc tập luyện mà không cần mang theo ví hay điện thoại.

Đối với người dùng yêu thích âm nhạc, phiên bản Forerunner 170 Music hỗ trợ tải playlist, podcast hoặc bài hát trực tiếp lên đồng hồ để nghe độc lập qua tai nghe không dây mà không cần kết nối điện thoại.

Garmin Forerunner 70 Watch sẽ lên kệ tại Việt Nam với 6 phiên bản màu gồm đen, trắng, vàng chanh, tím lạnh, hồng nhạt và xanh đen, cùng giá bán lẻ đề xuất 7.190.000 đồng. Trong khi đó, Garmin Forerunner 170 Watch có hai tùy chọn màu đen và trắng với giá 8.690.000 đồng; phiên bản Garmin Forerunner 170 Music Watch bổ sung thêm các lựa chọn xanh lam và hồng đỏ, giá bán lẻ đề xuất 10.290.000 đồng. Toàn bộ dòng sản phẩm sẽ chính thức mở bán tại Việt Nam từ ngày 25-5-2026 thông qua website Garmin Việt Nam, hệ thống cửa hàng Thương hiệu Garmin và các đại lý ủy quyền chính hãng toàn quốc. Đặc biệt, từ ngày 25-5 đến 23-6-2026, 50 khách hàng đầu tiên mua Forerunner 70, 170 Series trên website Garmin Vietnam sẽ nhận BIB 5KM/10KM tham gia Garmin Run Vietnam 2026…

KIM THANH