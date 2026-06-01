Dell ra mắt laptop XPS 13 mới tại Triển lãm Computex 2026

Với trọng lượng chỉ chạm mức 1kg cùng độ mỏng cực kỳ ấn tượng, XPS 13 chính thức trở thành mẫu laptop XPS mỏng và nhẹ nhất trong lịch sử của Dell… hướng đến khách hàng sinh viên, học sinh.

XPS 13 với độ mỏng chỉ 12,75mm

XPS 13 được Dell chế tạo dựa trên một niềm tin đơn giản: thiết kế và các tính năng cao cấp không nên chỉ là đặc quyền riêng của những dòng sản phẩm đầu bảng. Với độ mỏng chỉ 12,75mm và trọng lượng vỏn vẹn 1kg, XPS 13 tự hào là mẫu laptop XPS mỏng và nhẹ nhất từng được Dell chế tạo.

Máy được trang bị màn hình InfinityEdge giúp tối đa hóa không gian hiển thị bên trong một thiết kế tổng thể cực kỳ nhỏ gọn. Cấu trúc khung máy mỏng nhẹ nhưng bền bỉ được chế tác tuân theo cùng một tiêu chuẩn khắt khe áp dụng trên mọi dòng máy XPS.

Màn hình cảm ứng LCD 2.5K chính là nơi XPS 13 thực sự chứng minh giá trị đích thực. Màn hình này đảm bảo mọi nội dung hiển thị đều đạt độ chuẩn xác, rực rỡ và chân thực nhất khi bao phủ 100% dải màu DCI-P3, tiêu chuẩn màu sắc được sử dụng trong ngành công nghiệp điện ảnh và nhiếp ảnh chuyên nghiệp.

Được tích hợp công nghệ tần số quét biến thiên (VRR), màn hình có khả năng tự động điều chỉnh tần số quét linh hoạt từ 30Hz đến 120Hz tùy thuộc vào nội dung hiển thị, mang đến chất lượng hình ảnh mượt mà khi cần thiết đồng thời tiết kiệm tối đa năng lượng khi không yêu cầu xử lý đồ họa cao.

XPS 13 được trang bị vi xử lý Intel Core Series 3 hoặc Intel Core Ultra Series 3 (sẽ chính thức có sau thời điểm ra mắt), kết hợp cùng bộ nhớ RAM LPDDR5X lên đến 32GB giúp xử lý các tác vụ đa nhiệm mượt mà, không chút độ trễ. Bên cạnh đó, kiến trúc tản nhiệt quạt kép giúp thiết bị luôn duy trì nhiệt độ mát mẻ và vận hành êm ái, ngay cả khi phải hoạt động ở cường độ cao.

XPS 13 ra mắt với hai phiên bản màu là Sky và Storm, được thiết kế để hòa hợp hoàn hảo với mọi không gian: từ giảng đường, quán cà phê, chốn công sở, cho đến bất kỳ nơi đâu trong hành trình của một ngày dài…

KIM THANH