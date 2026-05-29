Dreame ra mắt hàng loạt thiết bị gia dụng thông minh

Dreame Technology vừa trình làng loạt thiết bị vệ sinh mang tính tiên phong tại thị trường Việt Nam, với tinh thần "Thông minh hơn - Sạch hơn".

Dreame H16 Pro TriForce, máy hút bụi lau nhà tích hợp 3 giải pháp làm sạch đầu tiên

Tâm điểm của đợt ra mắt lần này là dòng máy hút bụi lau nhà Dreame H16 Pro TriForce. Đây là thiết bị đầu tiên trên thị trường tích hợp hệ thống làm sạch “3 trong 1”, kết hợp đồng thời hơi nước, nước nóng và bọt làm sạch chuyên dụng.

Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở công nghệ hơi nước siêu nhiệt 200°C, cho phép diệt khuẩn tới 99,999% (theo chứng nhận của TUV SUD), đặc biệt an toàn cho các không gian có trẻ nhỏ.

Để tối ưu hiệu suất, H16 Pro TriForce sở hữu lực hút lên đến 30.000Pa – con số mạnh mẽ hàng đầu hiện nay. Đáng chú ý, thiết bị này còn tự động hóa quy trình bảo trì với công nghệ tự làm sạch bằng hơi nước siêu nhiệt, sau đó giặt và sấy khô con lăn ở nhiệt độ 95°C, giúp triệt tiêu hoàn toàn mùi ẩm mốc và vi khuẩn tích tụ trong đường ống.

Bên cạnh đó, phiên bản Dreame H16 Steam cũng mang đến trải nghiệm tương đương với lực hút 28.000Pa và thiết kế ngả phẳng 180°, giúp tiếp cận dễ dàng các khu vực gầm nội thất thấp.

H16 Steam với hơi nước siêu nhiệt 200°C

Không dừng lại ở các dòng máy cầm tay, Dreame tiếp tục mở rộng hệ sinh thái với robot hút bụi lau nhà Dreame D30 Ultra CE. Sản phẩm hướng đến tính tự động hóa cao với trạm sạc đa chức năng AceClean, hỗ trợ tự động giặt giẻ và đổ rác, kết hợp cùng lực hút 25.000Pa giúp giải quyết triệt để bụi mịn và tóc.

Trong lĩnh vực chăm sóc không khí, mẫu Dreame FP10 gây ấn tượng khi là máy lọc không khí đầu tiên trên thế giới trang bị con lăn tự làm sạch. Với hệ thống lọc 6 lớp chuẩn HEPA 14, thiết bị này không chỉ loại bỏ bụi mịn mà còn có cơ chế gom lông thú cưng chuyên biệt, giải quyết "bài toán khó" cho các gia đình nuôi thú nuôi trong chung cư. Ngoài ra, để bảo vệ sức khỏe giấc ngủ, mẫu máy hút bụi giường nệm Dreame D20 Aura với tần số rung 48.000 lần/phút và đèn UV diệt khuẩn đã tích hợp thêm trạm đổ bụi tự động, cho phép vận hành rảnh tay lên đến 150 ngày.

Dreame FP10 được trang bị hệ thống lọc sâu 6 lớp

Sự xuất hiện của loạt thiết bị này một lần nữa cho thấy chiến lược của Dreame trong việc dùng công nghệ để giải quyết các nhu cầu thực tiễn nhất của người dùng. Tất cả sản phẩm đều được bảo hành chính hãng 2 năm, hứa hẹn sẽ tạo nên một làn sóng chuyển đổi số trong việc chăm sóc nhà cửa tại các đô thị lớn.

Tại thị trường Việt Nam, các sản phẩm có mức giá cụ thể như sau: Dreame H16 Pro TriForce: 19,99 triệu đồng, Dreame H16 Steam: 11,99 triệu đồng, Dreame D30 Ultra CE: 10,99 triệu đồng, Dreame FP10: 12,99 triệu đồng, Dreame D20 Aura: 3,19 triệu đồng…

BÌNH LÂM