Độc đáo Vertu Agent Q bản World Cup Edition

Vertu Agent Q bản World Cup Edition với mỗi phối màu của phiên bản này chỉ có 26 chiếc trên toàn cầu

Đây là phiên bản đặc biệt của dòng Agent Q, lấy cảm hứng từ World Cup và hướng đến nhóm khách hàng yêu thích thể thao, công nghệ, đồng thời tìm kiếm một thiết bị có tính cá nhân cao. Mỗi phối màu của phiên bản này chỉ có 26 chiếc trên toàn cầu.

Điểm khác biệt của Agent Q World Cup Edition nằm ở cách Vertu đưa tinh thần sân cỏ vào một thiết bị xa xỉ. Các phối màu được xử lý trên nền da cao cấp, gợi liên tưởng đến màu sắc biểu trưng của những đội tuyển và những khoảnh khắc đáng nhớ trên sân cỏ. Tuy vậy, cách thể hiện vẫn giữ đúng tinh thần Vertu: tiết chế, tập trung vào vật liệu, đường nét và độ hoàn thiện.

Ở phiên bản này, khách hàng được hưởng đặc quyền khắc số seri giới hạn theo thiết kế Falcon-Wing. Nội dung khắc có thể phát triển theo chủ đề World Cup và không tính thêm phí, là chi tiết giúp mỗi thiết bị mang dấu ấn riêng, tăng tính nhận diện và giá trị sưu tầm cho người sở hữu.

Yếu tố giới hạn cũng là điểm đáng chú ý khi mỗi màu chỉ có 26 chiếc trên toàn cầu, Agent Q World Cup Edition gần như không được bán theo cách phổ thông. Việc sở hữu phụ thuộc vào thời điểm khách hàng đặt mua, phối màu mong muốn và nhu cầu cá nhân hoá. Với những sản phẩm có tính sưu tầm, quyết định sớm thường quan trọng không kém khả năng chi trả.

Về chế tác, phần lưng máy sử dụng da thật cao cấp, được xử lý qua các kỹ thuật thuộc da phức tạp nhằm giữ độ mềm, độ ấm và sức sống tự nhiên của bề mặt da. Đây là nhóm vật liệu thường xuất hiện trong các chi tiết nội thất đặt riêng của siêu xe hạng sang phiên bản giới hạn, nơi cảm giác chạm và độ bền được đặt ở tiêu chuẩn rất cao.

Các mảng da khác màu trên thân máy được ghép bằng kỹ thuật chồng lớp, tạo nên độ nổi tự nhiên thay vì bề mặt phẳng thông thường. Những phần chồng lên nhau được làm mỏng ở cấp độ micron, giúp đường chuyển giữa các mảng da trở nên mượt hơn nhưng vẫn giữ được chiều sâu thị giác.

Độ chính xác trong quá trình cắt da được kiểm soát ở mức không vượt quá 0,1 mm. Nhờ đó, các đường cong trên bề mặt lưng máy có độ liền lạc cao, tạo cảm giác giống những đường khí động học trên thân xe thể thao. Với Vertu, trải nghiệm xúc giác là một phần quan trọng của sản phẩm, bên cạnh thiết kế và công nghệ.

Nếu phần vỏ ngoài kể câu chuyện về thể thao, chế tác và sưu tầm, nền tảng bên trong vẫn giữ tinh thần cốt lõi của Agent Q. Đây là dòng smartphone AI của Vertu, hướng đến nhóm người dùng cần một thiết bị phục vụ công việc, bảo mật dữ liệu và hỗ trợ vận hành cá nhân.

Đại diện Vertu Việt Nam cho biết: “Agent Q World Cup Edition không đơn thuần là một phối màu theo mùa giải. Đây là sản phẩm kết hợp giữa smartphone AI, bảo mật, chế tác thủ công và số lượng giới hạn, hướng đến những khách hàng muốn sở hữu một thiết bị mang dấu ấn riêng”.

KIM THANH