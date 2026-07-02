JBL ra mắt thế hệ PartyBox với công nghệ AI tách giọng hát

JBL PartyBox Encore 2 Plus sở hữu tay cầm tích hợp cùng dây đeo vai chắc chắn

Sở hữu công suất 100W RMS cùng hệ thống loa được tối ưu cho nhu cầu giải trí, JBL PartyBox On-The-Go 2 Plus và JBL PartyBox Encore 2 Plus không chỉ mang đến trải nghiệm nghe nhạc sống động mà còn giúp bất kỳ ai cũng có thể trở thành tâm điểm của bữa tiệc với những màn trình diễn karaoke đầy cảm hứng.

Lần đầu tiên trên dòng PartyBox, JBL mang đến công nghệ EasySing với tính năng tách lời bài hát bằng AI (AI Vocal Removal) theo thời gian thực, cho phép người dùng loại bỏ hoặc giảm giọng hát chính trong bất kỳ bài hát nào chỉ bằng một nút bấm. Người dùng có thể tùy chỉnh mức độ giảm giọng hát gốc ở các mức 25%, 50% hoặc 100% bằng nút bấm trên micro, đồng thời vẫn giữ lại tùy chọn mức độ bè giọng hát gốc để hỗ trợ quá trình hát. Công nghệ High-Pitch Enhancement giúp hỗ trợ các nốt cao tốt hơn, trong khi hiệu ứng Natural Reverb mang đến cảm giác giọng hát với độ vang tự nhiên và chuyên nghiệp hơn.

Cả hai sản phẩm này đều được trang bị hai micro không dây kỹ thuật số đi kèm cùng công nghệ chống hú hiệu quả, giúp trải nghiệm karaoke trở nên dễ dàng và thú vị hơn trong nhiều không gian khác nhau. Đặc biệt, JBL PartyBox Encore 2 Plus được tích hợp công nghệ AI Sound Boost, cho phép phân tích tín hiệu âm thanh theo thời gian thực nhằm tối ưu công suất đầu ra và giảm biến dạng tiếng khi phát ở mức âm lượng cao.

JBL PartyBox On-The-Go 2 Plus và JBL PartyBox Encore 2 Plus đều sở hữu thời lượng pin lên đến 15 giờ sử dụng liên tục, đáp ứng tốt nhu cầu giải trí kéo dài trong nhiều giờ. Công nghệ sạc nhanh cho phép chỉ với 10 phút sạc có thể bổ sung thêm khoảng 80 phút phát nhạc, giúp cuộc vui không bị gián đoạn.

Bộ đôi sản phẩm này được phân phối bởi Cty TNHH Phúc Giang (PGI Co.,Ltd.), hệ thống đại lý và cửa hàng ủy quyền chính thức trên toàn quốc. JBL PartyBox On-The-Go 2 Plus giá 11.900.000 đồng, JBL PartyBox Encore 2 Plus giá 12.900.000 đồng.

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