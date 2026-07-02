Panasonic ra mắt dòng tủ lạnh 4 cánh âm tường 2026

Panasonic vừa giới thiệu dòng tủ lạnh 4 cánh âm tường thế hệ mới 2026 tại thị trường Việt Nam, là sản phẩm giải quyết hài hòa giữa công nghệ bảo quản thực phẩm và tư duy thiết kế nội thất hiện đại.

Tủ lạnh 4 cánh Panasonic 2026 với thiết kế bản lề âm tường tinh gọn

Điểm nhấn mang tính đột phá của dòng tủ lạnh 4 cánh Panasonic 2026 chính là thiết kế bản lề âm tường tinh gọn. Khác với các mẫu tủ lạnh truyền thống đòi hỏi khoảng hở thoát nhiệt ít nhất 5cm mỗi bên, dòng sản phẩm mới này dễ dàng nằm phẳng khít vào hệ tủ bếp mà không cần khoảng trống. Đặc biệt, ngay cả khi được đặt sát vách, cửa tủ vẫn có thể mở rộng đến 120 độ, tạo nên sự liền mạch, khoáng đạt cho không gian bếp hiện đại.

Bên cạnh tính năng âm tường, sản phẩm còn sở hữu ba phiên bản màu sắc thời thượng: Trắng ngọc trai, Mặt kính đen ánh kim cương xanh và Mặt thép đen. Sự đa dạng trong chất liệu và màu sắc giúp thiết bị dễ dàng hòa hợp với nhiều phong cách nội thất khác nhau, từ tối giản đến sang trọng. Với dải dung tích linh hoạt từ 440L, 480L đến 520L, sản phẩm đáp ứng đầy đủ nhu cầu của mọi mô hình gia đình, từ các cặp đôi trẻ đến những gia đình đông thành viên.

Về tính năng, Panasonic tiếp tục nâng cấp ngăn đông mềm Prime Fresh chuẩn -3°C – giải pháp giúp bảo quản thực phẩm tươi ngon mà vẫn giữ trọn dưỡng chất. Điểm khác biệt của ngăn đông mềm này nằm ở hệ thống cửa gió tự động (Auto Damper) phối hợp cùng cảm biến nhiệt độ (Auto Sensor). Sự kết hợp này giúp duy trì nhiệt độ lý tưởng ổn định và phân bổ luồng khí lạnh đồng đều, hạn chế tối đa tình trạng chênh lệch nhiệt độ giữa các vị trí.

Nhờ lớp màng băng mỏng bao phủ bề mặt thực phẩm ở mức -3°C, người dùng có thể chế biến ngay mà không cần rã đông, giúp tiết kiệm thời gian đáng kể cho các bà nội trợ bận rộn. Đồng thời, độ tươi của thực phẩm được duy trì lâu hơn, giúp gia đình chủ động hơn trong việc lên kế hoạch thực đơn hàng tuần.

Để tối ưu hóa sự tiện dụng, Panasonic tích hợp hệ thống làm đá tự động (Auto Ice) với tính năng tự làm sạch đường nước chỉ bằng một thao tác chạm. Tiện ích này đảm bảo nguồn đá viên luôn tinh khiết, hạn chế tạp chất và an toàn cho sức khỏe người dùng.

Đi kèm với đó là công nghệ AG Clean hỗ trợ kháng khuẩn và khử mùi hiệu quả lên đến 99,9%, giúp không gian lưu trữ bên trong luôn trong lành và ngăn chặn tình trạng lẫn mùi giữa các loại nguyên liệu khác nhau.

Không dừng lại ở một thiết bị lưu trữ thông thường, tủ lạnh Panasonic 2026 còn đóng vai trò như một trợ lý thông minh nhờ hệ thống 06 cảm biến AI Econavi. Hệ thống này liên tục theo dõi và phân tích các yếu tố: tần suất đóng/mở cửa, nhiệt độ ngăn đông mềm, khu vực dàn lạnh, ngăn đông, ngăn mát và nhiệt độ/độ ẩm môi trường bên ngoài.

Dựa trên dữ liệu ghi nhớ về thói quen sinh hoạt của gia đình, máy nén Inverter sẽ tự động điều chỉnh hiệu suất làm lạnh linh hoạt. Cơ chế này không chỉ tạo ra môi trường bảo quản thực phẩm hoàn hảo mà còn giúp tối ưu hóa năng lượng tiêu thụ, hỗ trợ các gia đình kiểm soát tốt chi phí điện năng hàng tháng mà vẫn đảm bảo hiệu năng vận hành bền bỉ…

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