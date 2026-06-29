HONOR Watch X5i: “Luồng gió mới” của smartwatch phổ thông

Sự xuất hiện của HONOR Watch X5i minh chứng cho định hướng của HONOR trong việc đưa các công nghệ hiển thị và năng lượng vượt trội xuống các dòng sản phẩm dễ tiếp cận hơn cho đại đa số người tiêu dùng.

HONOR Watch X5i mang đến xu hướng công nghệ phục vụ cho đại đa số người tiêu dùng

Điểm thu hút đầu tiên của HONOR Watch X5i chính là ngoại hình mang hơi hướng của các dòng đồng hồ cao cấp với mặt vuông hiện đại và các góc bo tròn tinh tế.

Thiết bị được hoàn thiện với khung vân kim loại sang trọng kết hợp cùng núm xoay bằng thép không gỉ, mang lại cảm giác chắc chắn nhưng vẫn đảm bảo sự nhẹ nhàng với trọng lượng chỉ khoảng 28 gram (không kèm dây) và độ dày 10,9 mm.

Dù nằm ở phân khúc giá rẻ, HONOR vẫn ưu ái trang bị cho Watch X5i màn hình AMOLED kích thước lớn lên đến 1,97 inch. Với độ phân giải 450 x 390 pixel, mật độ điểm ảnh sắc nét và tần số quét 60Hz, mọi thao tác vuốt chạm trên đồng hồ đều diễn ra mượt mà. Đặc biệt, viền màn hình được tối ưu siêu mỏng chỉ 2 mm, giúp tỷ lệ hiển thị đạt mức 78%, tối ưu hóa không gian để người dùng dễ dàng theo dõi thông báo, dữ liệu sức khỏe hay lịch trình cá nhân.

Để tăng tính cá nhân hóa, HONOR cung cấp kho mặt đồng hồ phong phú với hơn 180 tùy chọn cùng tính năng Magic Album độc đáo, cho phép người dùng tự do thể hiện phong cách riêng.

Một trong những tính năng nổi bật nhất giúp HONOR Watch X5i gắn kết với người dùng là viên pin dung lượng 420 mAh, sản phẩm có thể hoạt động bền bỉ tối đa lên đến 21 ngày (3 tuần) chỉ sau một lần sạc đầy. Ngay cả khi người dùng kích hoạt tính năng màn hình luôn bật (Always-on Display) – vốn là tính năng tiêu thụ nhiều năng lượng – chiếc đồng hồ vẫn có thể duy trì hoạt động liên tục trong khoảng 6 ngày.

Không chỉ dừng lại ở vai trò một món trang sức công nghệ, HONOR Watch X5i còn đóng vai trò như một trợ lý sức khỏe thực thụ ngay trên cổ tay. Thiết bị được trang bị hệ thống cảm biến thông minh, hỗ trợ theo dõi liên tục nhịp tim, nồng độ oxy trong máu (SpO2) và mức độ căng thẳng theo thời gian thực.

Ngoài ra, các tính năng theo dõi chất lượng giấc ngủ và chu kỳ kinh nguyệt cho phụ nữ cũng được chú trọng, giúp người dùng quản lý thể trạng một cách khoa học.

Đối với những người yêu thích vận động, Watch X5i cung cấp kho tàng lên đến 109 chế độ thể thao khác nhau, bao gồm từ các bộ môn phổ biến như đạp xe, nhảy dây cho đến những môn giải trí như phi tiêu. Toàn bộ dữ liệu tập luyện và sức khỏe sẽ được đồng bộ, quản lý chuyên sâu thông qua ứng dụng HONOR Health. Mặc dù chỉ hỗ trợ kháng nước ở mức 1 ATM (phù hợp khi đi mưa hoặc tắm rửa), nhưng chứng nhận IP68 vẫn đảm bảo độ bền cần thiết cho các hoạt động thường nhật.

HONOR Watch X5i còn ghi điểm nhờ khả năng hỗ trợ đắc lực cho công việc và giải trí hàng ngày. Thông qua loa và micro tích hợp, người dùng có thể thực hiện cuộc gọi Bluetooth trực tiếp trên đồng hồ khi kết nối với điện thoại thông minh. Các tiện ích khác như điều khiển nhạc, điều khiển chụp ảnh từ xa hay chế độ đèn pin cũng góp phần gia tăng giá trị sử dụng cho thiết bị.

Tại thị trường Việt Nam, HONOR Watch X5i hiện được phân phối với hai tùy chọn màu sắc cơ bản là đen và trắng. Với mức giá niêm yết 1.590.000 đồng, đây được xem là một lựa chọn cực kỳ hấp dẫn cho người dùng muốn sở hữu một chiếc đồng hồ thông minh hội tụ đủ các yếu tố như màn hình đẹp, pin "trâu" và đầy đủ tính năng chăm sóc sức khỏe.

KIM THANH