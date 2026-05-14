OPPO Watch X3: Lựa chọn cho người cá tính

OPPO Watch X3 gây chú ý với thiết kế titanium hàng không vũ trụ, hệ thống theo dõi sức khỏe toàn diện và khả năng hoạt động độc lập nhờ eSIM, hướng đến trải nghiệm “all-in-one” trên cổ tay…

OPPO Watch X3 gây chú ý với thiết kế titanium hàng không vũ trụ

OPPO Watch X3 được hoàn thiện từ hợp kim titanium TC4 cấp hàng không vũ trụ, giúp thiết bị nhẹ hơn 16% và mỏng hơn 6.4% so với thế hệ trước. Đây là vật liệu có độ bền cơ học cao (khoảng 950 MPa), thường xuất hiện trên các thiết bị đòi hỏi độ cứng và khả năng chịu lực vượt trội.

Mặt trước sử dụng kính sapphire với độ cứng Mohs trên 8, tăng khả năng chống trầy xước trong quá trình sử dụng hàng ngày. Đồng thời, thiết bị đạt chuẩn kháng nước và bụi IP68/IP69, cùng chứng nhận độ bền quân sự MIL-STD-810H, đảm bảo hoạt động ổn định trong nhiều điều kiện khắc nghiệt.

Màn hình LTPO OLED 1.5 inch là một trong những điểm mạnh lớn nhất của Watch X3. Độ sáng tối đa 3.000 nit giúp khả năng nhìn ngoài trời rất tốt, đặc biệt khi chạy bộ hoặc đi xe dưới nắng gắt vẫn đọc thông tin dễ dàng. Màu sắc hiển thị rực, độ tương phản cao và phản hồi cảm ứng nhanh, gần như không gặp tình trạng delay khi vuốt qua lại giữa các menu.

Dây đeo cao su của máy cũng làm khá hợp lý với nhiều lỗ chỉnh sát nhau, phù hợp cả người cổ tay nhỏ lẫn cổ tay lớn mà không cần đổi dây ngay từ đầu. Hơn nữa OPPO đã thiết kế dây đeo mới, nhìn như những khớp xích gắn kết với nhau, vừa tăng thêm cá tính và tạo điểm nhấn hài hòa với mặt đồng hồ viền bezel cắt đa giác 12 cạnh.

Một trong những điểm nhấn lớn nhất của Watch X3 nằm ở hệ thống cảm biến và thuật toán sức khỏe. Thiết bị hỗ trợ đánh giá nguy cơ tăng huyết áp không xâm lấn, theo dõi huyết áp hàng ngày và phân tích xu hướng dựa trên dữ liệu dài hạn.

Ngoài ra, smartwatch còn tích hợp đầy đủ các cảm biến cao cấp như ECG, nhịp tim 8 kênh, SpO2 16 kênh và nhiệt độ da. Tính năng kiểm tra sức khỏe trong 60 giây có thể phân tích tới 14 chỉ số khác nhau, kết hợp AI để đưa ra gợi ý cải thiện lối sống.

OPPO Watch X3 cung cấp hơn 100 chế độ luyện tập, đi kèm các thuật toán phân tích nâng cao như thời gian tiếp đất, cân bằng sải bước, mức tiêu hao calo và tải luyện tập… để người dùng lựa chọn.

Watch X3 hỗ trợ eSIM, cho phép thực hiện cuộc gọi, nhắn tin và sử dụng các ứng dụng như WeChat mà không cần kết nối điện thoại. Thiết bị cũng tích hợp NFC cho thanh toán, thẻ giao thông và kiểm soát truy cập. Ngoài ra, smartwatch còn hỗ trợ nghe nhạc trực tuyến, điều hướng bản đồ và nhiều tính năng thông minh khác trên nền tảng ColorOS Watch 16, với giao diện tùy biến, điều khiển bằng cử chỉ và đồng bộ đa nền tảng Android/iOS.

Nhìn chung, Watch X3 phù hợp hơn với nhóm người dùng nam giới cần pin lâu, theo dõi sức khỏe chuyên sâu kèm trải nghiệm Wear OS đầy đủ, đồng thời ưu tiên thiết kế và độ hoàn thiện giống đồng hồ truyền thống nhưng vẫn là một thiết bị đeo tay thông minh đầy cá tính.

BÌNH LÂM