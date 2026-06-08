Dell Technologies ra mắt thế hệ giải pháp hạ tầng trung tâm dữ liệu mới

Dell Technologies vừa ra mắt thế hệ giải pháp đổi mới về lưu trữ, điện toán và an ninh mạng, được thiết kế chuyên biệt nhằm tăng cường sức mạnh cho hệ thống dữ liệu hiện đại, giúp doanh nghiệp giải quyết đồng thời xu hướng tương lai và bài toán vận hành hiện tại.

Các thế hệ giải pháp hạ tầng của Dell Technologies giúp doanh nghiệp ổn định hạ tầng công nghệ

Điểm nhấn chiến lược của đợt ra mắt này là nền tảng lưu trữ thông minh Dell PowerStore Elite. Bằng cách kết hợp phần mềm điều khiển bởi AI và phần cứng thế hệ mới sử dụng chuẩn bộ nhớ flash E3, giải pháp này mang lại hiệu năng và mật độ cao gấp ba lần so với các thế hệ trước.

Với dung lượng khả dụng lên tới 5,8 petabyte tích hợp trong một thiết bị 3U cùng cam kết giảm thiểu dữ liệu tỷ lệ 6:1, doanh nghiệp có thể không ngừng nâng cấp hạ tầng mà không gặp phải tình trạng gián đoạn hệ thống hay di chuyển dữ liệu phức tạp.

Song hành cùng lưu trữ, thế hệ máy chủ PowerEdge thứ 18 mang đến bước nhảy vọt về năng lực xử lý khi tăng hiệu năng tới 70% và hỗ trợ hợp nhất hệ thống theo tỷ lệ 13:1. Các dòng sản phẩm chủ lực như máy chủ tản nhiệt bằng chất lỏng PowerEdge M9825 (trang bị vi xử lý AMD EPYC thế hệ thứ 6) được thiết kế để đón đầu làn sóng ứng dụng AI và tác vụ điện toán hiệu năng cao (HPC).

Trong khi đó, các mẫu PowerEdge R9825 và R9815 cung cấp mật độ nhân lên tới 256 nhân trên mỗi hệ thống, giải quyết hiệu quả các ứng dụng đòi hỏi băng thông lớn mà không cần cải tạo lại trung tâm dữ liệu. Đặc biệt, dòng PowerEdge R9810 với vi xử lý thế hệ tiếp theo của Intel (tên mã Diamond Rapids) giúp tăng gấp đôi băng thông bộ nhớ và tăng cường 50% số lượng nhân, khẳng định ưu thế trong việc hợp nhất quy mô doanh nghiệp.

Trước sự tinh vi của các mối đe dọa từ AI và mã độc tống tiền (ransomware), Dell giới thiệu PowerProtect One, nền tảng phục hồi an ninh mạng toàn diện giúp cắt giảm tới 50% gánh nặng quản lý thông qua một mặt phẳng điều khiển duy nhất. Kết hợp với đó là công cụ Dell Cyber Detect, tích hợp trực tiếp vào hệ thống lưu trữ để phát hiện ransomware với độ chính xác lên tới 99,99%, giúp doanh nghiệp khoanh vùng chuẩn xác bản sao lưu sạch gần nhất để khôi phục hệ thống thần tốc.

Ở tầng quản trị, Dell Automation Platform đưa trí tuệ chủ động (agentic intelligence) vào việc tối ưu hạ tầng, chuyển hóa dữ liệu đo lường từ xa thành hành động thực tiễn thông qua các tác nhân thông minh. Giải pháp Dell Private Cloud triển khai trên nền tảng này cho phép doanh nghiệp vận hành đám mây linh hoạt, giúp tiết kiệm tới 65% chi phí so với mô hình hạ tầng siêu hội tụ (HCI) truyền thống. Đối với các môi trường phân tán, Dell Distributed Private Cloud (trước đây là NativeEdge) mang lại khả năng phục hồi và bảo mật zero-trust tích hợp sẵn ngay tại môi trường biên.

Theo ông Arthur Lewis, Chủ tịch Nhóm Giải pháp Hạ tầng tại Dell Technologies, các giải pháp từ PowerStore Elite đến PowerEdge thế hệ mới mang đến cho doanh nghiệp một nền tảng toàn diện để vận hành các ứng dụng đòi hỏi nhiều năng lực tính toán nhất và không ngừng tiến hóa để đón đầu xu hướng.

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