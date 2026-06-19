Ra mắt laptop gaming ROG Zephyrus thế hệ 2026

Với sự xuất hiện của siêu phẩm hai màn hình ROG Zephyrus Duo cùng bộ đôi mỏng nhẹ Zephyrus G14 và G16 tại thị trường Việt Nam, thương hiệu này không chỉ phô diễn sức mạnh phần cứng từ vi xử lý Intel Panther Lake mà còn thiết lập một chuẩn mực mới cho kỷ nguyên laptop gaming tích hợp AI.

ROG Zephyrus Duo – Laptop Gaming 2 màn hình 16" đầu tiên trên thế giới

ROG Zephyrus Duo: Đột phá với thiết kế hai màn hình 16-inch

Tâm điểm của đợt ra mắt lần này là ROG Zephyrus Duo (2026), chiếc laptop gaming đầu tiên trên thế giới sở hữu hệ thống hai màn hình kích thước 16-inch ngay trong một thân máy tiêu chuẩn. Điểm khác biệt mang tính kiến tạo nằm ở chân đế hợp kim dựng 90 độ và bản lề 320 độ hoàn toàn mới, cho phép người dùng tùy biến thiết bị qua 5 chế độ sử dụng khác nhau. Điều này không chỉ gia tăng hiệu suất cho game thủ mà còn biến máy thành một trạm làm việc chuyên nghiệp cho các lập trình viên AI Agentic hay nhà sáng tạo nội dung.

Cả hai màn hình đều đạt chuẩn OLED độ phân giải 3K tuyệt đẹp, hỗ trợ cảm ứng với tần số quét 120Hz. Khả năng hiển thị được bảo chứng qua chứng nhận VESA DisplayHDR True Black 1000 và độ phủ màu 100% DCI-P3, đáp ứng những yêu cầu khắt khe nhất về đồ họa chuyên sâu.

Ẩn sau thiết kế độc bản là sức mạnh “hủy diệt” từ vi xử lý Intel Core Ultra 9 386H (16 nhân, 16 luồng) và card đồ họa lên đến NVIDIA GeForce RTX 5090. Nhờ kiến trúc Blackwell, thiết bị sở hữu NPU tích hợp có khả năng xử lý AI lên đến 50 TOPS, giúp vận hành mượt mà mọi tựa game AAA nặng nhất hiện nay. Để duy trì phong độ, máy trang bị hệ thống tản nhiệt buồng hơi kết hợp keo kim loại lỏng và lớp phủ cách nhiệt nano than chì tiên tiến, đảm bảo linh kiện luôn hoạt động trong ngưỡng nhiệt độ lý tưởng.

Zephyrus G14 và G16: Sự giao thoa giữa thời trang và hiệu năng đỉnh cao

Tiếp nối triết lý sang trọng và cơ động, bộ đôi ROG Zephyrus G14 (GU405) và Zephyrus G16 (GU606) gây ấn tượng mạnh với khung máy hợp kim nhôm nguyên khối 100%. Với trọng lượng chỉ từ 1,58kg (bản G14), bộ đôi này vẫn sở hữu dải đèn Splash Lighting đặc trưng nay được nâng cấp lên 35 vùng LED, tạo nên hiệu ứng chuyển động liền mạch và tinh tế.

Về cấu hình, cả hai đều tận dụng sức mạnh của kiến trúc Panther Lake với chip Intel Core Ultra 9 386H. Nếu Zephyrus G14 trang bị đồ họa RTX 5080 thì G16 mạnh mẽ hơn với tùy chọn lên đến RTX 5090, cho phép xử lý nhanh chóng mọi tác vụ đồ họa qua bộ công cụ NVIDIA Studio và công nghệ DLSS 4.5. Trải nghiệm thị giác được nâng tầm nhờ màn hình ROG Nebula HDR (OLED) với độ sáng 1100 nits, tần số quét lên tới 240Hz (trên bản G16) và hỗ trợ NVIDIA G-SYNC để triệt tiêu hiện tượng xé hình.

Sự ra đời của dải sản phẩm ROG Zephyrus 2026 chính là lời khẳng định vị thế tiên phong của ASUS trong việc định nghĩa lại giới hạn của laptop gaming AI mỏng nhẹ. ROG Zephyrus Duo (Core Ultra 9/RTX 5090) giá 199.990.000 đồng, ROG Zephyrus G14 giá từ 96.990.000 đồng và ROG Zephyrus G16 giá từ 73.990.000 đồng.

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