FED giảm lãi suất: Thị trường tài chính tiền tệ biến động

Động thái giảm lãi suất thêm 0,25% của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã đưa lãi suất cơ bản xuống biên độ 3,75%-4%. Đây là lần cắt giảm thứ hai trong năm của FED, trong bối cảnh thị trường lao động Mỹ suy yếu và tình trạng chính phủ đóng cửa kéo dài 1 tháng đang khiến triển vọng kinh tế trở nên mờ mịt.

Quyết định lần này được thông qua với tỷ lệ 10 phiếu thuận, 2 phiếu chống. Hai thành viên phản đối là Thống đốc Stephen Miran, người ủng hộ mức giảm mạnh hơn là 0,5% và Chủ tịch FED khu vực thành phố Kansas Jeff Schmid, người cho rằng nên giữ nguyên lãi suất hiện tại. Đáng chú ý, Chủ tịch FED Jerome Powell khẳng định việc tiếp tục cắt giảm lãi suất cuối năm nay không phải là điều chắc chắn.

Sau quyết định của FED, thị trường tài chính đã có những diễn biến trái chiều. Chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh đồng bạc xanh so với rổ tiền tệ chủ chốt tăng 0,6%. Giá vàng thế giới thu hẹp đà tăng. Trong phiên giao dịch ngày 30-10, vàng giao ngay giảm 0,93%, xuống 3.930,7 USD/ounce. Trên thị trường năng lượng, giá dầu có phiên giảm nhẹ. Dầu WTI giảm 0,25%, xuống còn 60,32 USD/thùng, trong khi dầu Brent giảm 0,22%, xuống còn 64,81 USD/thùng.

Theo dõi biến động thị trường từ sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: XINHUA

Trên thị trường chứng khoán Mỹ, 2 trong 3 chỉ số chứng khoán chủ chốt của Mỹ là Dow Jones và S&P 500 có mức giảm lần lượt là 0,16% và 0,3%. Trong khi đó, chỉ số Nasdaq tăng lên mức 0,55%. Tại châu Âu, chỉ số FTSE 250 của Anh và chỉ số Stoxx Europe 600 của châu Âu có mức giảm lần lượt là 0,16% và 0,6%. Tại châu Á, các chỉ số Nikkei 225 (Nhật Bản), Hang Seng (Hong Kong) và Shanghai Composite (Trung Quốc) có mức tăng lần lượt là 0,51%, 0,4% và 0,06%.

Tranh luận trong nội bộ FED hiện xoay quanh việc liệu thị trường lao động đang yếu đi vì cầu lao động giảm hay đơn giản chỉ là do số người nhập cư và tìm việc ít hơn. Dữ liệu FED sử dụng về tỷ lệ thất nghiệp mới được cập nhật đến tháng 8. Dù vậy, các chỉ số hiện có cho thấy nền kinh tế tăng trưởng với tốc độ vừa phải.

Theo FED, quyết định lần này mang tính phòng ngừa rủi ro, nhằm ngăn đà suy yếu của thị trường lao động, giúp thúc đẩy kinh tế Mỹ trong bối cảnh giới doanh nghiệp chịu tác động từ các mức thuế đối ứng do Tổng thống Donald Trump áp dụng trên diện rộng, đồng thời thêm thời gian cho các nhà hoạch định chính sách khi chính phủ liên bang vẫn đang tạm ngừng hoạt động.

Tờ Washington Post nhận định, ngay cả trước khi chính phủ đóng cửa, có nhiều dấu hiệu cho thấy lạm phát đã duy trì ở mức cao hơn đáng kể so với mục tiêu hàng năm 2% của FED. FED đang cố gắng cân bằng giữa hai nhiệm vụ là mang lại trạng thái toàn dụng việc làm trong nền kinh tế và duy trì sự ổn định của giá cả. Tuy nhiên, giới chức FED cho rằng rủi ro suy giảm việc làm đang lớn hơn rủi ro tăng lạm phát.

Còn theo Bloomberg, không chỉ cắt giảm lãi suất, FED cũng thống nhất chấm dứt chương trình thắt chặt định lượng nhằm tránh rủi ro thiếu thanh khoản trên thị trường tiền tệ kể từ ngày 1-12 tới. Đây là bước ngoặt quan trọng trong việc rút lại các biện pháp kích thích thời đại dịch. Trước mắt, FED vẫn sẽ tiếp tục giảm dần danh mục chứng khoán được đảm bảo bằng thế chấp (MBS), đồng thời tái đầu tư các khoản MBS đáo hạn vào tín phiếu kho bạc ngắn hạn.

PHƯƠNG NAM