Festival Thăng Long - Hà Nội 2025: Nơi di sản sống cùng thời đại

Festival Thăng Long - Hà Nội 2025 là sự kiện văn hóa - nghệ thuật quy mô lớn với nhiều hoạt động đặc sắc sẽ diễn ra tại nhiều không gian di sản và sáng tạo trên địa bàn Thủ đô.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Festival Thăng Long - Hà Nội 2025 là sự kiện tôn vinh giá trị di sản văn hóa ngàn năm Thăng Long - Hà Nội, lan tỏa tinh thần “Di sản - Kết nối - Thời đại”; đồng thời khẳng định vị thế của Hà Nội trong Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo UNESCO.

Lễ khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội 2025 sẽ diễn ra vào tối 7-11 tại Hoàng Thành Thăng Long và bế mạc vào tối 16-11 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Festival Thăng Long - Hà Nội năm 2025 có nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc

Với chủ đề “Di sản - Kết nối - Thời đại”, Festival Thăng Long - Hà Nội năm 2025 được tổ chức tại nhiều không gian di sản và sáng tạo của Thủ đô như: Hoàng Thành Thăng Long, Hồ Gươm, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bảo tàng Hà Nội. Trong đó, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, du khách sẽ được trải nghiệm chuỗi hoạt động “Hội tụ di sản”, trưng bày sản phẩm làng nghề truyền thống của 3 kinh đô (Thăng Long - Huế - Hoa Lư) và các tỉnh Tây Nguyên (hoạt động từ 8 giờ đến 21 giờ hàng ngày từ 1-11 đến 9-11); giới thiệu văn hóa ẩm thực Hương vị Hà Nội cùng các hoạt động thủ công - thiết kế sáng tạo tại Hồ Văn (hoạt động từ 9 giờ đến 21 giờ hàng ngày từ 1-11 đến 16-11). Cùng với đó, tại đây còn diễn ra các chương trình, như: trình diễn thời trang “Áo dài trên con đường di sản”; triển lãm tranh “Hà Nội thanh tân”; chương trình nghệ thuật “Hà Nội ơi”…

Rối nước nghệ thuật dân gian đặc sắc

Tại Bảo tàng Hà Nội, công chúng sẽ được thăm quan trưng bày chuyên đề “Những khám phá khảo cổ học từ di tích Vườn Chuối” và không gian “Rối độc diễn” - nơi nghệ thuật rối dân gian được làm mới qua trình diễn và trải nghiệm tương tác. Đặc biệt, điểm nhấn chương trình nghệ thuật quốc tế “Khoảnh khắc vĩnh cửu” (ngày 8-11) với sự tham gia của nhà soạn nhạc người Thụy Sĩ Dominique Barthassat, cùng các nhóm cộng đồng sáng tạo Hà Nội.

Trong suốt 16 ngày diễn ra, Festival Thăng Long - Hà Nội có hơn 30 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch đặc sắc. Thông qua chuỗi sự kiện, Thủ đô Hà Nội khẳng định hình ảnh “Thành phố sáng tạo - nơi di sản sống cùng thời đại”, đồng thời quảng bá mạnh mẽ thương hiệu văn hóa Việt Nam ra thế giới.

NGUYỄN QUỐC