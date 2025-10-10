FPT cùng hai công ty công nghệ Mỹ triển khai giải pháp AI

FPT vừa ký thỏa thuận hợp tác với hai công ty công nghệ Mỹ là CR Labs.ai và Carlton Richards, liên minh này hướng đến việc khai thác tối đa sức mạnh của công nghệ AI tại các công ty bảo hiểm và quỹ đầu tư cổ phần tư nhân, đồng thời đảm bảo những tiêu chuẩn cao nhất về bảo mật, tuân thủ và khả năng mở rộng.

Tập đoàn FPT với bề dày hợp tác quốc tế đã mang đến nhiều giải pháp công nghệ tiến tiến.

Theo đó liên minh giữa FPT, CR Labs.ai và Carlton Richards mang đến các giải pháp AI kết hợp giữa quy mô công nghệ toàn cầu của FPT, kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực bảo hiểm và đầu tư cổ phần tư nhân của CR Labs.ai cùng năng lực tư vấn chiến lược của Carlton Richards.

Các giải pháp được triển khai tại chỗ (on-premise) hoặc trên hạ tầng đám mây chuyên biệt với cơ chế mã hóa, kiểm soát truy cập và các biện pháp bảo mật theo quy chuẩn, đảm bảo tính riêng tư và an toàn. Không chỉ triển khai, liên minh còn đồng hành cùng doanh nghiệp trong toàn bộ vòng đời giải pháp AI - từ thiết kế, tinh chỉnh, giám sát, tái huấn luyện đến báo cáo theo quy định.

Ông Đặng Trần Phương, Phó Tổng Giám đốc FPT Software kiêm Tổng Giám đốc khu vực châu Mỹ của Tập đoàn FPT, cho biết: “Với định hướng AI-first và AI được tích hợp trong mọi giải pháp tại FPT, chúng tôi luôn tiên phong đồng hành cùng các doanh nghiệp toàn cầu. Phát huy thế mạnh chuyên môn, sự hiện diện toàn cầu và đội ngũ nhân sự được tăng cường bởi AI, chúng tôi sẵn sàng mang đến sự chuyển đổi đột phá cho khách hàng”.

KIM THANH