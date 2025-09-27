Dreame khai trương cửa hàng flagship đầu tiên tại Landmark 81

Cửa hàng flagship đầu tiên của Dreame ở Việt Nam đã mở cửa đón khách.

Đây là cột mốc quan trọng khẳng định cam kết của Dreame trong việc mang đến cho người tiêu dùng Việt những trải nghiệm công nghệ vượt trên các chuẩn mực thông thường của ngành hàng gia dụng thông minh.

Cửa hàng trong Landmark 81 được thiết kế như một không gian trải nghiệm toàn diện, nơi khách hàng có thể tận tay khám phá hệ sinh thái sản phẩm thông minh: từ robot hút bụi lau nhà, máy hút bụi không dây, máy lọc không khí đến thiết bị chăm sóc cá nhân.

Ông Haoran, đại diện Marketing Dreame khu vực Đông Nam Á, chia sẻ: “Công nghệ chỉ thực sự có giá trị khi giúp cuộc sống dễ dàng và thoải mái hơn. Với cửa hàng flagship tại Landmark 81, Dreame mong muốn đồng hành cùng các gia đình Việt Nam, mang đến những trải nghiệm công nghệ ‘Đỉnh Vượt Trội’ cho từng căn hộ, từng không gian sống”.

Nổi bật trong sự kiện ra mắt là Dreame Matrix10 Ultra, robot hút bụi lau nhà đầu tiên trên thế giới có khả năng tự động thay giẻ lau theo từng khu vực. Với phòng khách và phòng ngủ, robot sử dụng giẻ lau nhiệt với nước ấm để loại bỏ vi khuẩn và bụi mịn. Khi bước vào bếp, hệ thống tự động chuyển sang giẻ lau nilon chuyên dụng để xử lý dầu mỡ, còn tại phòng tắm, giẻ lau bọt biển thấm hút mạnh sẽ giúp bề mặt sạch và khô ráo.

Matrix10 Ultra được trang bị AI có thể nhận diện đến 240 loại vật thể, di chuyển linh hoạt trong căn hộ nhiều đồ nội thất và dễ dàng vượt qua bậc thềm đôi cao tới 8cm – một đặc điểm quen thuộc trong thiết kế nhà ở Việt Nam. Đi kèm với đó là trạm sạc đa năng, có khả năng giặt bằng nước nóng 100oC, sấy khô bằng khí nóng và diệt khuẩn bằng tia UV, mang lại sự tiện nghi và an toàn tối đa.

Được thiết kế đặc biệt cho các căn hộ đô thị, nơi không gian lưu trữ là thách thức lớn, Dreame H13 Dual FlexReach mang đến giải pháp “tối đa công năng, tối thiểu thiết bị”. Chiếc máy này có thể linh hoạt biến đổi từ một thiết bị lau sàn thành máy hút bụi cầm tay tiện lợi, và thậm chí còn có thể làm sạch thảm hoặc sofa với phụ kiện đi kèm.

Pin rời độc đáo cho phép sử dụng liên tục lên đến 50 phút khi lau sàn hoặc 60 phút khi hút bụi, và có thể dễ dàng tăng gấp đôi thời gian hoạt động nhờ một viên pin dự phòng. Hệ thống TangleCut với lưỡi dao Swiss PPA tự động cắt tóc và lông thú cưng để ngăn tình trạng rối quanh con lăn – một giải pháp đặc biệt hữu ích cho những gia đình nuôi thú cưng. Sau khi sử dụng, con lăn sẽ được làm sạch bằng nước nóng 90°C và sấy khô bằng khí nóng, giúp đảm bảo vệ sinh tối ưu.

Dreame Miracle Pro mang đến một cách tiếp cận hoàn toàn mới cho việc chăm sóc tóc tại nhà khi kết hợp khả năng tạo kiểu với liệu pháp nuôi dưỡng chuyên sâu. Công nghệ phun sương dưỡng chất siêu mịn 3D tạo ra lớp màng bảo vệ tự nhiên với chiết xuất trứng cá muối, keratin thủy phân và nấm truffle trắng quý hiếm.

Động cơ tốc độ cao 130.000 vòng/phút giúp làm khô tóc dài ngang vai chỉ trong 120 giây, tiết kiệm đáng kể thời gian chuẩn bị. Hệ thống cảm biến nhiệt NTC điều chỉnh nhiệt độ 1.000 lần mỗi giây, ngăn ngừa hư tổn do nhiệt. Bên cạnh đó, liệu pháp ánh sáng đỏ kép kết hợp cùng 600 triệu ion âm phủ platinum hỗ trợ nuôi dưỡng tóc từ bên trong, giúp mái tóc thêm bóng mượt và chắc khỏe.

Cửa hàng flagship tại Landmark 81 không chỉ là nơi bán hàng mà còn là trung tâm trải nghiệm và tư vấn chuyên sâu. Đội ngũ chuyên viên được đào tạo bài bản sẽ hỗ trợ khách hàng hiểu rõ từng tính năng, cách sử dụng tối ưu và bảo trì sản phẩm để đảm bảo hiệu quả lâu dài.

KIM THANH