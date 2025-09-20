Tập đoàn FPT mua 10% cổ phần của Daythree

Với tỷ lệ sở hữu 10% cổ phần, Tập đoàn FPT là nhà đầu tư nước ngoài đầu tiên của Daythree

Thương vụ này được kỳ vọng thúc đẩy tăng trưởng của Tập đoàn FPT trong lĩnh vực quản lý quy trình kinh doanh (BPS), đặc biệt là mảng BPS tích hợp AI và nâng cao năng lực triển khai dịch vụ cho các doanh nghiệp quy mô lớn ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. FPT triển khai thương vụ này thông qua công ty thành viên tại Malaysia.

Với tỷ lệ sở hữu 10% cổ phần, Tập đoàn FPT là nhà đầu tư nước ngoài đầu tiên của Daythree. Thành lập năm 2016, Daythree hiện có 2.000 nhân sự là các chuyên gia công nghệ, thành thạo các ngôn ngữ Anh, Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc, Nhật Bản cùng nhiều ngôn ngữ châu Á khác và dày dạn kinh nghiệm làm việc với các khách hàng hàng đầu trong nhiều lĩnh vực như tài chính, viễn thông, tiện ích...

Hai bên kỳ vọng việc kết hợp năng lực cung cấp dịch vụ và mạng lưới toàn cầu của FPT và chuyên môn sâu trong lĩnh vực quản lý quy trình kinh doanh của Daythree sẽ mang đến các giải pháp toàn diện cho các dự án quy mô lớn với khách hàng trên khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Hợp tác này cũng mở ra cơ hội đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ cho khách hàng, đặc biệt các dịch vụ BPS tích hợp AI và các dịch vụ quản lý hệ thống. FPT kỳ vọng thương vụ này giúp hoàn thiện dịch vụ cung cấp cho khách hàng, qua đó tăng tỷ lệ chi trả của các khách hàng lớn.

Ông Nguyễn Khải Hoàn, Phó Tổng giám đốc FPT Software, Tập đoàn FPT chia sẻ: “Các công nghệ tiên tiến như AI, tự động hóa và điện toán đám mây được ứng dụng ngày càng rộng rãi, thúc đẩy nhu cầu dịch vụ BPS tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Với sự kết hợp hệ sinh thái kinh doanh và chuyên môn của hai bên, Tập đoàn FPT và Daythree sẽ gia tăng lợi thế trong việc nắm bắt cơ hội, mang lại giá trị cao hơn cho khách hàng và tạo đà tăng trưởng cho hai bên trong dài hạn”.

BÌNH LÂM