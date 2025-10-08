FPT cùng Cà Mau hợp tác chuyển đổi số

UBND tỉnh Cà Mau tổ chức họp Tổ Điều phối nhằm triển khai Thỏa thuận hợp tác đã ký kết với Tập đoàn FPT về phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2025-2030.

UBND tỉnh Cà Mau tổ chức họp Tổ Điều phối Thỏa thuận hợp tác với FPT về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2025-2030

Đây là hoạt động tiếp theo sau lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa UBND tỉnh Cà Mau và FPT vào ngày 17-9-2025, với mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trên địa bàn tỉnh.

Theo nội dung thỏa thuận, FPT sẽ hỗ trợ tỉnh Cà Mau xây dựng nghị quyết, chương trình hành động và kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030 bám sát tinh thần các nghị quyết, kế hoạch của Trung ương và phù hợp với thực tiễn địa phương.

Tập đoàn phối hợp cùng các sở, ngành cụ thể hóa các mục tiêu thành nhiệm vụ, dự án hàng năm, tập trung vào các lĩnh vực thế mạnh của tỉnh như: phát triển hạ tầng số, chính quyền số, dữ liệu số, ứng dụng số cho người dân và doanh nghiệp, cùng chuyển đổi số trong các lĩnh vực ưu tiên.

Bên cạnh đó, FPT sẽ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng “bình dân học vụ số” cho cán bộ cấp xã, phường; tổ chức các khóa đào tạo nâng cao năng lực quản lý, vận hành dành cho cán bộ quản lý, cán bộ nguồn của tỉnh. Đồng thời, tập đoàn tham gia phát triển nền tảng số, dữ liệu số, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số tại Cà Mau.

KIM THANH