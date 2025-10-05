Cơ hội nhận hơn 1200 điện thoại từ “Lướt 5G - Rinh quà bất ngờ”

Tổng Công ty Viễn thông Viettel đã công bố chương trình quay số trúng thưởng mang tên “Lướt 5G - Rinh quà bất ngờ” với cơ hội trúng thưởng hơn 1.200 điện thoại iPhone 17 và Samsung Galaxy A06 5G khi dùng 5G Viettel…

Chưa đầy 1 năm, 5G Viettel đã cán mốc 10 triệu người dùng.

Theo đó, tất các khách hàng là thuê bao Viettel đang hoạt động 2 chiều tại thời điểm tham gia và thời điểm trao thưởng khi thực hiện đăng ký/gia hạn/khôi phục các gói cước 5G chu kỳ tháng/dài kỳ, sẽ nhận 1 mã số dự thưởng.

Mỗi thuê bao nhận được không giới hạn mã số dự thưởng trong toàn bộ chương trình nếu đáp ứng điều kiện để tham gia chương trình quay số trúng thưởng giải thưởng hiện vật, bao gồm: 306 iPhone 17 (bản tiêu chuẩn) và 918 điện thoại Samsung Galaxy A06 5G.

Khách hàng có 3 cách thức đăng ký gói cước 5G Viettel để nhận ưu đãi: Cách 1: Truy cập Hub 5G https://viettel.vn/vx/5g. Cách 2: Truy cập app My Viettel. Cách 3: Soạn tin nhắn theo cú pháp: [Tên gói cước] gửi 191. Như vậy từ nay đến hết ngày 31-12-2025, người dùng 5G Viettel có cơ hội trúng thưởng hơn 1.200 điện thoại iPhone 17 và Samsung Galaxy A06 5G.

Chính thức kinh doanh dịch vụ 5G từ ngày 15-10-2024, chưa đầy 1 năm 5G Viettel đã cán mốc 10 triệu người dùng và đang tiệm cận mục tiêu đạt 12 triệu người dùng ngay trong năm 2025.

Khảo sát 70% khách hàng mua gói 5G Viettel ấn tượng với ưu đãi cộng thêm data. Lưu lượng bình quân hàng tháng mỗi khách hàng dùng data (DOU) trên 1 thuê bao 5G tăng gấp 2 lần so với thuê bao 4G và vẫn tiếp tục mua thêm các gói lưu lượng bổ sung theo ngày, điều này cho thấy nhu cầu sử dụng data của người Việt ngày càng gia tăng.

Theo kế hoạch trong năm 2025, Viettel sẽ triển khai thêm 22.000 trạm 5G, lũy kế sở hữu 29.000 trạm 5G, nhằm mở rộng vùng phủ, nâng cao chất lượng mạng 5G, giữ vững vị thế số 1 về hạ tầng số tại Việt Nam. Số lượng trạm 5G mới gấp 3 lần số trạm Viettel tại thời điểm khai trương dịch vụ và gấp 2 lần toàn bộ số trạm 5G của tất cả các nhà mạng đang phục vụ tại Việt Nam (11.000 trạm) tính đến tháng 6/2025, đánh dấu chiến dịch phát triển hạ tầng có quy mô kỷ lục của Viettel.

"Việc tăng trạm phát sóng 5G gấp hơn 4 lần, từ 6.500 trạm lên 29.000 trạm, giúp Viettel khẳng định vị trí số 1 về hạ tầng viễn thông tại Việt Nam. Khi hoàn thành, mạng 5G của Viettel sẽ phủ sóng tới 90% dân số Việt Nam, thay vì chỉ tập trung tại các khu vực trong khu công nghiệp hay sân bay như hiện nay", đại diện Viettel cho biết.

KIM THANH