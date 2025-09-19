Việt Nam đồng loạt mở bán iPhone mới cùng lúc với thế giới

Sáng nay 19-9, các hệ thống bán lẻ uỷ quyền chính hãng Apple tại Việt Nam như TopZone ,CellphoneS, Minh Tuấn Mobie, FPT Shop và F.Studio by FPT, Di Động Việt … đã đồng loạt mở bán iPhone mới tại Việt Nam cùng lúc với thị trường quốc tế.

TopZone mang đến không khí sôi động khi mở bán iPhone mới tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ

Hệ thống bán lẻ uỷ quyền chính hãng Apple CellphoneS mở bán iPhone 17 và iPhone Air chính hãng, đến hơn 20.000 khách đặt trước, từ 8 giờ sáng tại đồng loạt 150 cửa hàng toàn quốc.

Đây là một dấu mốc quan trọng khi khách hàng Việt Nam giờ đây không còn phải chờ 2–3 tuần như các năm trước để mua iPhone chính hãng. Việc mở bán cùng lúc với thế giới vừa thể hiện sức hấp dẫn và tăng trưởng của thị trường Việt Nam, vừa mang đến cho khách hàng sở hữu sớm sản phẩm iPhone thế hệ mới nhất chính hãng cùng các thị trường lớn khác với mức giá tiêu chuẩn toàn cầu.

Trong số các khách hàng quan tâm và đặt cọc thành công iPhone 17 series và iPhone Air, iPhone 17 Pro Max 256GB là thiết bị chiếm phần lớn tổng số lượng đặt hàng tại CellphoneS. Khách hàng đa phần chọn lựa phiên bản “hot” năm nay là Cam Vũ Trụ.

Toàn bộ 150 cửa hàng Cellphones đều sẵn sàng các bàn trải nghiệm iPhone 17 và iPhone 17 Air từ sáng ngày 19-9.

Cùng ngày, tại hệ thống FPT Shop và F.Studio by FPT, đối tác ủy quyền của Apple tại Việt Nam đã chính thức mở bán iPhone 17 và iPhone Air trên toàn quốc. Khách hàng được nhận ưu đãi lên đến 8.000.000 đồng khi mua dòng iPhone mới này tại hệ thống.

Ngay từ sáng sớm, đông đảo khách hàng đã có mặt tại F.Studio by FPT 121 Lê Lợi để chờ đón siêu phẩm mới này. Tại sự kiện, người dùng được trực tiếp trải nghiệm iPhone 17 và iPhone Air cùng hệ sinh thái Apple và hệ thống này đã bàn giao số lượng lớn iPhone 17, iPhone Air đến tay khách hàng cũng như tiếp tục ghi nhận thêm nhiều đơn đặt cọc mới.

Ông Phan Trần Thành, Phó Giám đốc Ngành hàng Apple, hệ thống FPT Shop và F.Studio by FPT chia sẻ: “Năm nay, iPhone 17 và iPhone Air thực sự đã tạo nên cơn ‘sốt’ trong cộng đồng yêu công nghệ. So với cùng kỳ năm ngoái, số lượng khách hàng quan tâm và đặt cọc tại FPT Shop và F.Studio by FPT tăng trưởng ấn tượng, đặc biệt ở những phiên bản nổi bật như iPhone 17 Pro Max và iPhone Air siêu mỏng nhẹ”.

Hệ thống Di Động Việt cũng mở bán iPhone 17, iPhone Air trên toàn hệ thống và tiến hành trả hàng cho khách đã đặt cọc, thu hút hàng trăm khách hàng cùng nhiều nghệ sĩ, KOLs đến check-in, nhận máy sớm, tạo bầu không khí náo nhiệt ngay từ những giờ đầu tiên.

Theo ghi nhận, giai đoạn mở đặt cọc, Di Động Việt đã nhận về gần 27.000 lượt đăng ký. Không chỉ trên các kênh online, tại các cửa hàng, hệ thống cũng ghi nhận lượng khách đến tham khảo chương trình đặt cọc khá đông, tăng lượng khách đến trải nghiệm mua sắm tại cửa hàng lên gấp đôi so với ngày thường.

Về lựa chọn của khách hàng, có đến 65% khách chọn iPhone 17 Pro Max trên tổng 4 dòng iPhone mới năm nay. Nếu tính riêng iPhone 17 Pro Max, phiên bản dung lượng 256GB được chọn nhiều nhất; về màu sắc, 60% khách chọn màu Cam Vũ Trụ.

Các model khác, hiện khoảng 20% khách chọn iPhone 17 Pro, phiên bản màu Cam Vũ Trụ chiếm khoảng 50% lựa chọn. 11% khách chọn iPhone 17, màu Tím Oải Hương được chọn nhiều nhất - khoảng 37%. Và 4% chọn iPhone Air, màu Trắng Mây chiếm 36% lựa chọn.

Đại diện Di Động Việt nhận định: “Thị trường Việt Nam năm nay chứng kiến sức hút mạnh mẽ của iPhone 17, iPhone Air. Ngay trong ngày đầu mở bán, chúng tôi ghi nhận không chỉ có khách hàng đến nhận máy cọc trước mà lượng khách đến tham khảo mua ngay cũng rất cao. Thời điểm này, chúng tôi đang nỗ lực để có thể duy trì nguồn cung ổn định, phục vụ khách hàng có máy ngay trong giai đoạn đầu này.

TopZone, nhà bán lẻ ủy quyền cao cấp hàng đầu của Apple tại Việt Nam mang đến không khí sôi động khi mở bán iPhone mới tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn, TPHCM).

Với thành công từ giai đoạn đặt cọc và mở bán, TopZone khẳng định vai trò là nhà bán lẻ uỷ quyền của Apple với hệ thống cửa hàng lớn nhất và dịch vụ cao cấp, là lựa chọn hàng đầu cho khách hàng khi tìm kiếm sản phẩm Apple chính hãng và trải nghiệm mua sắm chuẩn quốc tế.

Trong giai đoạn mở bán chính thức, TopZone tiếp tục triển khai nhiều ưu đãi hấp dẫn cho khách mua iPhone 17 và iPhone Air như: Trả chậm 0%, Trả trước chỉ từ 10%, thu cũ đổi mới giảm đến 3 triệu đồng. Giảm thêm đến 500.000 đồng cho các sản phẩm trong hệ sinh thái Apple khi mua kèm điện thoại.

Ông Đoàn Văn Hiểu Em, CEO TopZone, chia sẻ: "Mỗi mùa mở bán iPhone đều là một dấu mốc quan trọng, không chỉ với TopZone mà còn với cả cộng đồng yêu công nghệ Việt. Chúng tôi rất tự hào khi tiếp tục là điểm đến được hàng trăm nghìn khách hàng tin tưởng lựa chọn, và đó cũng là động lực để chúng tôi nỗ lực không ngừng nhằm mang đến trải nghiệm dịch vụ chuẩn quốc tế".

Minh Tuấn Mobile, đại lý ủy quyền chính thức của Apple tại Việt Nam đã "đồng nhịp thế giới" khi tổ chức mở bán và giao hàng thế hệ iPhone 17 và iPhone Air chính hãng từ 8 giờ ngày 19-9 trên toàn hệ thống.

Tại chi nhánh diễn ra sự kiện chính (Số 43 đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, TPHCM), chỉ ngay trong buổi sáng 19-9, Minh Tuấn Mobile đã giao máy cho hơn 300 vị khách tham gia sự kiện mở bán. Đây cũng là những vị khách đầu tiên trên thế giới sở hữu iPhone 17 và iPhone Air chính hãng tại Việt Nam.

Tính đến hết 18-9, hệ thống Minh Tuấn Mobile đã nhận được 18.000 đơn đặt hàng trước iPhone 17 và iPhone Air sau 1 tuần mở đặt hàng, cao hơn gần 12% so với đơn đặt trước của thế hệ iPhone 16 Series năm ngoái. Năm nay, iPhone 17 Pro Max vẫn là tâm điểm chú ý, chiếm tỷ trọng lớn đơn hàng. Trong đó, phiên bản 256GB và màu sắc mới Cam Vũ Trụ thu hút khách nhất. Đáng chú ý, phiên bản iPhone Air ghi nhận tỷ lệ đặt hàng khá cao ở nhóm khách hàng trẻ tuổi thuộc thế hệ Gen Z.

KIM THANH