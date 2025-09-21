TV OLED 2025 của Samsung đạt chứng nhận Real Black từ VDE

Đại diện Samsung nhận chứng nhận Real Black từ VDE

Việc đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt để được công nhận là Real Black đã khẳng định công nghệ OLED của Samsung mang đến trải nghiệm hình ảnh với sắc đen chân thực và sống động đến từng chi tiết. Ông Ansgar Hinz, Chủ tịch kiêm CEO của VDE chia sẻ: “Chứng nhận Real Black chỉ được trao cho những màn hình vượt qua các bài đánh giá khắt khe nhất của chúng tôi. OLED của Samsung nổi bật nhờ khả năng duy trì sắc đen sâu, chính xác trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau, từ phòng chiếu phim tại gia đến phòng khách tràn ngập ánh sáng”.

Chứng nhận này xác thực khả năng hiển thị sắc nét, không bị phản chiếu của màn hình OLED với độ đen gần như tuyệt đối (dưới 0,005 nits trong môi trường tối), đồng thời duy trì độ chính xác màu đen ngay cả trong phòng nhiều ánh sáng hay dưới ánh nắng trực tiếp. Kết quả là hình ảnh trong trẻo, rõ nét cùng sắc đen sâu, giàu chi tiết và chân thực nhất.

Ông Hoon Seol, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Ngành hàng Điện tử Tiêu dùng của Samsung Electronics Đức, cho biết: “Việc đạt chứng nhận Real Black từ VDE là minh chứng cho cam kết của chúng tôi trong việc nâng tầm công nghệ OLED. Chúng tôi mong muốn mang đến cho nhiều khách hàng cơ hội trải nghiệm chất lượng hình ảnh đẳng cấp thế giới với sắc đen sâu nhất và độ rõ màu sắc vượt trội”.

Để đạt chứng nhận này, dòng TV OLED S95F đã trải qua quá trình đánh giá nghiêm ngặt về khả năng tái tạo sắc đen “thực sự” trong nhiều điều kiện xem khác nhau, thông qua 3 bài kiểm tra chính Tác động của ánh sáng môi trường trong phòng sáng: Đánh giá mức độ phân tâm do phản chiếu ánh sáng gây ra cho người xem khi theo dõi nội dung. Độ đen trong môi trường tối: Kiểm tra hiệu suất hiển thị màu đen trong phòng tối, đảm bảo đạt chuẩn ≤ 0.005 nits. Mức độ bóng bề mặt: Đo phản xạ trên bề mặt màn hình để xác định mức độ chống chói của công nghệ Glare-Free…

BÌNH LÂM