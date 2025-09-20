Renova Cloud đạt chứng nhận AWS DevOps Competency

Renova Cloud đã luôn tiên phong trong công cuộc hiện đại hóa hạ tầng đám mây tại Việt Nam

Việc đạt được chứng nhận AWS DevOps Competency khẳng định vị thế tiên phong của Renova Cloud, với tư cách là một trong những đối tác thuộc AWS Partner Network (APN) có khả năng cung cấp các dịch vụ tư vấn chuyên biệt, giúp doanh nghiệp dễ dàng áp dụng, phát triển và triển khai các dự án phức tạp trên AWS.

Để đạt được chứng nhận này, các đối tác APN phải đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe về chuyên môn kỹ thuật cũng như năng lực triển khai các dự án quy mô lớn trên AWS.

Ông Doron Shachar, Tổng Giám đốc điều hành kiêm nhà sáng lập Renova Cloud, chia sẻ: “Renova Cloud vô cùng tự hào khi đạt chứng nhận AWS DevOps Competency. Đây là kết quả từ nỗ lực không ngừng của đội ngũ trong việc kết hợp chuyên môn DevOps với sức mạnh của hệ sinh thái AWS, nhằm mang lại giá trị thiết thực và bền vững cho doanh nghiệp.”

Trong những năm qua, Renova Cloud đã luôn tiên phong trong công cuộc hiện đại hóa hạ tầng đám mây tại Việt Nam, với thế mạnh ở các lĩnh vực Cloud Migration, DevOps, Data và Generative AI trên AWS. Bên cạnh chứng nhận AWS DevOps Competency, công ty còn sở hữu nhiều chứng nhận uy tín khác từ AWS như AWS Service Delivery Programs (SDPs) và AWS Migration & Modernization Competency.

BÌNH LÂM