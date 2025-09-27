Thiết thực với cẩm nang khai thác ngành hàng thực phẩm trên Amazon

Sử dụng Big Data và Machine Learning, bộ cẩm nang mang đến nhiều giá trị cho người dùng.

Amazon Global Selling Việt Nam vừa ra mắt “Cẩm nang khai thác tiềm năng ngành hàng Thực phẩm trên Amazon”. Đây là bộ tài liệu chiến lược toàn diện được nhằm cung cấp cho các nhà sản xuất và nhà cung cấp Việt Nam những hiểu biết sâu sắc dựa trên dữ liệu và các đề xuất thiết thực, giúp họ đạt được thành công trong thị trường thương mại điện tử toàn cầu, đặc biệt là trong ngành hàng thực phẩm đầy tiềm năng.

Cẩm nang khai thác ngành hàng Thực phẩm là bổ sung mới nhất vào Bộ tài liệu khai thác tiềm năng các ngành hàng trên Amazon, hiện bao gồm: Trang trí nhà cửa, Nội thất, Thời trang, Tiêu dùng, Thực phẩm và Quà tặng. Các ngành hàng này được lựa chọn chiến lược dựa trên sự giao thoa giữa thế mạnh sẵn có của Việt Nam và nhu cầu của thị trường toàn cầu.

Điều này không chỉ tận dụng lợi thế sẵn có về sản xuất, lao động tay nghề cao và nguồn nguyên liệu độc đáo của Việt Nam mà còn đáp ứng nhu cầu ổn định quanh năm tại các thị trường lớn như Mỹ và Châu Âu.

Hơn nữa, các danh mục này còn phù hợp với xu hướng tiêu dùng đang lên, bao gồm mong muốn ngày càng tăng đối với các sản phẩm bền vững, được sản xuất có trách nhiệm, sự chú trọng hơn vào sức khỏe và chăm sóc bản thân, và sự đầu tư ngày càng tăng vào việc kiến tạo không gian sống thoải mái, đa chức năng.

Ông Larry Hu, Giám đốc Điều hành Amazon Global Selling khu vực Đông Nam Á cho biết: “Cẩm nang khai thác tiềm năng các ngành hàng Việt Nam không chỉ là một danh sách các ngành hàng, mà là kết quả của quá trình phân tích chiến lược về các xu hướng tiêu dùng toàn cầu và cách vận dụng những lợi thế sản xuất độc đáo của Việt Nam đáp ứng những xu hướng này. Bằng cách sử dụng Big Data và Machine Learning, chúng tôi cung cấp cho các nhà bán hàng những phân tích chuyên sâu, có tính thực tiễn, giúp họ tự tin đổi mới, từ đó xây dựng những thương hiệu có sức hút với khách hàng quốc tế”.

KIM THANH