FPT - thương hiệu CNTT duy nhất được vinh danh Top 25 của Forbes Việt Nam

FPT cùng các đơn vị khác nhận giải thưởng Forbes Việt Nam

Bảng xếp hạng Top 25 thương hiệu niêm yết dẫn đầu Việt Nam 2025 do Forbes Việt Nam công bố là một trong những danh sách uy tín nhất hiện nay. Forbes Việt Nam kế thừa phương pháp tính độc quyền của Forbes Mỹ, với sự hỗ trợ dữ liệu tài chính từ Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS), đảm bảo tính khách quan và độ tin cậy cao.

Theo đó, giá trị thương hiệu được xác định dựa trên đóng góp của tài sản hữu hình và vô hình vào lợi nhuận của doanh nghiệp. Forbes Việt Nam tập hợp dữ liệu từ các công ty niêm yết trên ba sàn Hose, HNX và UPCoM, tính toán lợi nhuận do tài sản vô hình mang lại, sau đó phân bổ hệ số đóng góp của thương hiệu trong từng ngành, kết hợp hệ số P/E trung bình của ngành tại thời điểm đánh giá. Nhờ vậy, bảng xếp hạng phản ánh chính xác mức độ uy tín, sức mạnh thương hiệu và hiệu quả kinh doanh của từng doanh nghiệp.

Với giá trị thương hiệu đạt gần 1 tỷ USD, FPT được vinh danh trong Top 3/25 Thương hiệu niêm yết dẫn đầu do Forbes Việt Nam công bố, đồng thời là đại diện duy nhất của lĩnh vực dịch vụ Công nghệ Thông tin. Thành tích này tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong của FPT trong hành trình đổi mới sáng tạo, mở rộng toàn cầu và dẫn dắt chuyển đổi số tại Việt Nam.

Không chỉ tại Việt Nam, giá trị thương hiệu của FPT còn được các tổ chức lớn trên thế giới công nhận. Mới đây, trong báo cáo Vietnam 100 2025 của Brand Finance, giá trị thương hiệu FPT tăng 18% đạt 1.2 tỷ USD, giúp FPT trở thành doanh nghiệp Công nghệ Thông tin duy nhất lọt Top 10 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam. Trước đó, Brand Finance định giá FPT khoảng 995 triệu USD năm 2024 và 594 triệu USD năm 2023 - cho thấy đà tăng trưởng bền vững và khả năng mở rộng quốc tế.

Hiện FPT có hơn 80.000 nhân sự tại hơn 30 quốc gia, hoạt động kinh doanh trải rộng trên nhiều lĩnh vực như dịch vụ công nghệ thông tin, viễn thông, giáo dục,... Trong 6 tháng đầu năm 2025, FPT đạt doanh thu 32.683 tỷ đồng, tăng 11,4% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế tăng 20,7%. Trong hệ sinh thái FPT, mảng công nghệ dịch vụ tiếp tục dẫn đầu với 61% đóng góp doanh thu và 46% lợi nhuận trước thuế.

Những năm gần đây, FPT tiếp tục mở rộng phạm vi hỗ trợ khách hàng, đặc biệt tập trung vào các dịch vụ và giải pháp ứng dụng AI, công nghệ đang dẫn đến những thay đổi mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu. FPT đẩy mạnh đầu tư vào trí tuệ nhân tạo với Trung tâm AI tại Quy Nhơn quy mô hơn 3 hecta, đồng thời vận hành nhà máy AI Factory hợp tác với NVIDIA và Mila. Tập đoàn cũng mở rộng hiện diện quốc tế với liên doanh cùng Sumitomo và SBI Holdings tại Nhật và hợp tác với GE HealthCare trong chuyển đổi số y tế…

BÌNH LÂN