Dell Technologies công bố những nâng cấp cho hệ thống hạ tầng đám mây

Dell Technologies công bố những nâng cấp vượt bậc cho hệ thống cơ sở hạ tầng đám mây riêng tư để hỗ trợ doanh nghiệp quản lý cả ứng dụng truyền thống và hiện đại với tốc độ nhanh hơn, hiệu quả hơn, và bảo mật hơn.

Những nâng cấp cho hệ thống cơ sở hạ tầng đám mây riêng tư sẽ hỗ trợ doanh nghiệp quản lý tốt hơn

Doanh nghiệp đang có xu hướng áp dụng mô hình đám mây riêng tư phi tập trung được xây dựng từ nhiều giải pháp điện toán, lưu trữ và phục hồi không gian mạng tối ưu cho việc ảo hóa.

Được cung cấp thông qua Dell Automation Platform với tùy chọn triển khai tại chỗ hoặc SaaS, Dell Private Cloud giúp doanh nghiệp dễ dàng tự động hóa, mở rộng quy mô, và quản lý việc triển khai đám mây riêng tư. Doanh nghiệp có thể sử dụng ngăn xếp hệ điều hành đám mây (cloud OS stack) mong muốn với thiết bị hạ tầng phi tập trung của Dell, bao gồm PowerStore, PowerFlex, và PowerMax. Doanh nghiệp cũng có thể sử dụng khả năng tự động hóa của AI để quản lý và giám sát hạ tầng.

Như giải pháp Nutanix Cloud Platform (Nền tảng Đám mây Nutanix) sẽ sớm hỗ trợ Dell PowerStore, việc kết hợp những thay đổi về giải pháp lưu trữ đáng tin cậy của Dell với mô hình vận hành đám mây của Nutanix sẽ giúp doanh nghiệp có được lựa chọn tốt hơn và quản lý sát sao hơn cách thức triển khai cơ sở hạ tầng.

Giải pháp lưu trữ khối điều khiển bởi phần mềm, Dell PowerFlex, mang đến cho doanh nghiệp giải pháp lưu trữ linh hoạt và điều khiển bởi phần mềm, có thể mở rộng quy mô tuyến tính, đồng thời tích hợp sâu nền tảng ảo hóa và Kubernetes.

Còn Dell PowerMax mang đến giải pháp lưu trữ cho các tác vụ quan trọng với khả năng mở rộng, tự động hóa, và phục hồi cấp doanh nghiệp, cùng khả năng tích hợp sâu rộng với môi trường ảo hóa và hỗ trợ đầy đủ Kubernetes cho ứng dụng được đóng gói. Những cải tiến về mặt phần mềm cho hiệu năng cao hơn 25%, cũng như tăng cường khả năng tự động hóa và bảo mật cho những môi trường trọng yếu.

Ông Travis Vigil, Phó Chủ tịch Cấp cao, Quản lý Sản phẩm Nhóm Giải pháp Hạ tầng (ISG), Dell Technologies chia sẻ: “Những cải tiến mới nhất của chúng tôi về lưu trữ và khả năng phục hồi không gian mạng được thiết kế để giúp các tổ chức xây dựng các đám mây riêng thông minh hơn, bảo mật hơn và sẵn sàng xử lý các yêu cầu của cả ứng dụng truyền thống lẫn hiện đại".

BÌNH LÂM