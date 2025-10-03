FPT được vinh danh Top 10 Thương hiệu mạnh Việt Nam 2025

Top 10 Thương hiệu mạnh Việt Nam vinh danh các doanh nghiệp, tập đoàn quy mô lớn, đóng vai trò quan trọng mang tính dẫn dắt trong các ngành kinh tế trọng điểm và mũi nhọn của quốc gia.

Đại diện tập đoàn FPT nhận giải thưởng

Các thương hiệu mạnh Việt Nam 2025 được đánh giá dựa trên 5 tiêu chí gồm: Kết quả kinh doanh; Uy tín, giá trị thương hiệu của doanh nghiệp; Thực thi trách nhiệm xã hội và văn hóa doanh nghiệp; Hoạt động đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp và năng lực vươn tầm quốc tế, hội nhập với thế giới.

Năm 2024, FPT ghi nhận doanh thu 62.350 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 9.427 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 20% so với cùng kỳ. Tám tháng đầu năm 2025, doanh thu và lợi nhuận của FPT tiếp tục tăng trưởng ổn định, đạt 43.818 tỷ đồng và 8.315 tỷ đồng, tăng 10,5% và 17,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ và EPS lần lượt đạt 5.939 tỷ đồng và 3.498 đồng/cổ phiếu, tăng 18,6% và 17,5%.

Không chỉ tăng trưởng ổn định, theo nhiều tổ chức uy tín trong và ngoài nước, giá trị thương hiệu của FPT được củng cố và không ngừng tăng trưởng. Theo Brand Finance, giá trị thương hiệu của FPT năm 2025 tăng 18% so với năm 2024, đạt 1,2 tỷ USD. Forbes Việt Nam vinh danh FPT là đại diện duy nhất trong lĩnh vực CNTT và đứng thứ 3 trong Top 25 Thương hiệu niêm yết dẫn đầu.

Với cam kết nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ công nghệ toàn cầu, FPT đã tiên phong trong các xu hướng công nghệ mới, tập trung vào 5 trụ cột: Trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ phần mềm ô tô, chuyển đổi số, và chuyển đổi xanh khẳng định được vị thế doanh nghiệp đầu ngành, đóng góp vào sự tăng trưởng mạnh mẽ của Thương hiệu quốc gia tại 30 quốc gia và vùng lãnh thổ.

FPT cũng đã được Gartner xếp hạng trong Top 40 doanh nghiệp dịch vụ CNTT châu Á Thái Bình Dương. Trong lĩnh vực AI, FPT đã nhận được bằng sáng chế tại các quốc gia phát triển như Mỹ, Nhật Bản và đang hợp tác với các doanh nghiệp AI hàng đầu như NVIDIA, Landing AI, Viện Nghiên cứu Mila hướng đến mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm AI của khu vực.

Đây là một trong những giải thưởng lớn của Chương trình Thương hiệu mạnh Việt Nam do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times khởi xướng từ năm 2003.

BÌNH LÂM