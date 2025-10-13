FPT đưa hệ sinh thái AI đến Tech Week Singapore 2025

Tại sự kiện công nghệ hàng đầu châu Á Tech Week Singapore 2025, Tập đoàn FPT đã giới thiệu hệ sinh thái giải pháp và tầm nhìn chiến lược về chuyển đổi doanh nghiệp thông minh với AI.

Đại diện FPT giới thiệu hệ sinh thái AI tại sự kiện

Tại khu vực Big Data & AI World Asia, một trong sáu sự kiện chuyên đề trong khuôn khổ Tech Week, gian hàng của FPT thu hút đông đảo khách tham quan, chuyên gia và đối tác toàn cầu.

Với chủ đề tập trung vào “AI bản địa” (AI Native), FPT mang đến các giải pháp giúp doanh nghiệp không chỉ áp dụng AI ở từng khâu riêng lẻ, mà còn biến AI trở thành hạ tầng lõi trong mọi hoạt động vận hành, tương tác và đổi mới.

Một trong những điểm nhấn của gian hàng là nền tảng FPT AI Agents – giải pháp cho phép tạo và vận hành các AI Agent đa ngôn ngữ với hơn 20 ứng dụng sẵn sàng triển khai như Telesales Agent, AI Agent đa kênh hay QC Agent. Những AI Agent này hỗ trợ doanh nghiệp tăng tốc tự động hóa các quy trình kinh doanh, nâng cao hiệu quả tương tác khách hàng và giảm chi phí vận hành.

Bên cạnh đó, FPT giới thiệu bộ giải pháp FPT AI Factory, nền tảng phục vụ toàn trình từ huấn luyện, tùy biến đến triển khai mô hình AI dựa trên dữ liệu nội bộ. FPT AI Factory được thiết kế để khai thác tối đa sức mạnh của các siêu chip NVIDIA H100 và H200, hỗ trợ giới nghiên cứu, kỹ sư và nhà phát triển xây dựng những mô hình AI tùy biến với hiệu suất cao.

FPT cũng trưng bày các giải pháp thiết kế và tối ưu hạ tầng AI hiện đại, ứng dụng các công nghệ mới nhất từ NVIDIA như NVIDIA Blueprint và Omniverse. Những công cụ này giúp doanh nghiệp hiện đại hóa hạ tầng phần cứng, đẩy nhanh tiến độ phát triển mô hình, đồng thời đảm bảo tính bảo mật, khả năng mở rộng và tiết kiệm chi phí.

Không chỉ gây ấn tượng ở khu vực triển lãm, FPT còn thu hút sự chú ý tại diễn đàn chiến lược với phần trình bày của ông Mark Hall Andrew – Chief of Revenue FPT Smart Cloud – với chủ đề “Khai thác sức mạnh của AI Factory và Agentic AI để chuyển đổi doanh nghiệp thông minh”.

Theo ông Mark Hall Andrew, mục tiêu dài hạn trong chuyển đổi số là đưa AI trở thành trung tâm của toàn bộ tổ chức – một mô hình “AI bản địa” (AI Native) nơi dữ liệu, công nghệ và con người cùng phát triển trong môi trường số. Để hiện thực hóa điều này, FPT triển khai chiến lược với ba trụ cột chính: Enterprise AI, Industrial AI và AI Infrastructure.

KIM THANH