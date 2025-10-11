Petrosetco Distribution trở thành Nhà phân phối của Advantech tại Việt Nam

Công ty Petrosetco Distribution (PSD), đơn vị thành viên của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (PETROSETCO) ký kết hợp tác với Công ty TNHH Advantech Việt Nam Technology (Advantech VN), trở thành nhà phân phối được chứng nhận chính thức của Advantech tại Việt Nam.

Đại diện Petrosetco Distribution và Advantech tại lễ ký kết hợp tác

Sự kiện đánh dấu bước phát triển quan trọng trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái công nghệ của Petrosetco Distribution (PSD), đồng thời mở ra giai đoạn hợp tác toàn diện giữa hai doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực phân phối thiết bị công nghệ và giải pháp IoT công nghiệp.

Ông Đỗ Đức Hậu, Tổng Giám đốc Advantech Vietnam, nhấn mạnh: “Advantech đánh giá thị trường Việt Nam có rất nhiều tiềm năng và có tốc độ tăng trưởng cao, nhất là các lĩnh vực công nghệ, chuyển đổi số, AI. Do vậy, chúng tôi lựa chọn PS, là một nhà phân phối chuyên nghiệp các sản phẩm công nghệ, có nền tảng kinh nghiệm hơn 20 năm và mạng lưới rộng khắp - để cùng nhau mang tới cho khách hàng những sản phẩm chất lượng với dịch vụ tốt nhất. Sự hợp tác này cũng khẳng định sự cam kết lâu dài của Advantech tại Việt Nam”.

Đại diện Advantech chia sẻ thông tin tại sự kiện

Theo thỏa thuận hợp tác, Petrosetco Distribution sẽ đảm nhận vai trò phân phối chính thức các sản phẩm, thiết bị và giải pháp công nghệ của Advantech, bao gồm nền tảng IoT công nghiệp, thiết bị tự động hóa, điện toán biên (Edge Computing) và các giải pháp tích hợp AI trong sản xuất, dịch vụ và hạ tầng thông minh.

Về phía Petrosetco Distribution, ông Nguyễn Văn Hòa, Trưởng phòng Kinh doanh IT, chia sẻ: “Việc hợp tác với Advantech đánh dấu bước chuyển mình chiến lược của PSD nhằm thúc đẩy việc cung cấp các sản phẩm và giải pháp IoT công nghiệp chất lượng cao, tiên tiến đến các doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời cũng là bước đi chiến lược nhằm khai thác tiềm năng thị trường IoT đang bùng nổ, góp phần đóng góp vào công cuộc chuyển mình trong thời đại số của đất nước”.

Tại Việt Nam, Advantech Vietnam đóng vai trò trung tâm khu vực trong việc chuyển giao công nghệ và phát triển hệ sinh thái đối tác địa phương, hướng tới mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia và xây dựng nền công nghiệp thông minh bền vững.

KIM THANH