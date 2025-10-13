Samsung hỗ trợ khách hàng sửa chữa, bảo hành… thiết bị hư hại do bão, lũ

Với mong muốn chung tay cùng cộng đồng, bị ảnh hưởng bão lũ trong thời gian gần đây, Công ty Điện Tử Samsung Vina đã triển khai chương trình hỗ trợ khách hàng khắc phục ảnh hưởng từ thiên tai bằng chương trình sửa chữa, bảo hành… các sản phẩm điện tử Samsung bị hư hỏng.

Chương trình được áp dụng đến ngày 31-10-2025

Theo đó, từ nay đến đến 31-10-2025, Samsung miễn phí việc kiểm tra, tiền công sửa chữa; giảm 50% giá linh kiện sửa chữa; Trong trường hợp không sửa chữa (do hư hỏng nặng, linh kiện không có sẵn), khách hàng có thể chọn giải pháp mua sản phẩm mới với trợ giá từ Samsung.

Bắc Ninh, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Nội, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Hưng Yên, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Nghệ An, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Quảng Trị, Sơn La, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Tuyên Quang… là những tỉnh thành áp dụng chương trình.

Công ty Điện Tử Samsung Vina chỉ áp dụng chương trình cho các sản phẩm điện tử, điện gia dụng được kích hoạt bảo hành điện tử và bị hư hỏng do ảnh hưởng trực tiếp từ bão lũ. Khách hàng là người dùng cuối, đang sử dụng các sản phẩm điện tử, điện lạnh mang nhãn hiệu Samsung được phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam. Không áp dụng cho những sản phẩm đã được can thiệp hoặc sửa chữa bởi bên thứ ba không thuộc trung tâm bảo hành ủy quyền.

Người dùng sản phẩm Samsung đăng ký bằng những cách sau: Đối với sản phẩm có chính sách sửa chữa tại nhà, khách hàng liên hệ qua các kênh sau: Zalo Samsung Vietnam, tổng đài 1800-588-889 (Giờ làm việc từ 9:00 đến 18:00, trừ chủ nhật và ngày lễ). Đối với sản phẩm có chính sách sửa chữa tại Trung tâm bảo hành ủy quyền, khách hàng trực tiếp mang sản phẩm đến các Trung tâm bảo hành ủy quyền tại địa phương để đăng ký dịch vụ. Samsung hy vọng sự hỗ trợ này sẽ góp phần giúp người dân bị ảnh hưởng sớm ổn định cuộc sống.

BÌNH LÂM