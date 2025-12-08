FPT Play phát sóng giải Ngoại hạng Anh từ năm 2026

FPT Play đã công bố là đơn vị duy nhất sở hữu bản quyền giải Ngoại hạng Anh từ năm 2026 tại Việt Nam, đánh dấu một giai đoạn mới, mang Ngoại hạng Anh đến mọi nhà.

FPT Play cho biết rất nhiều trận đấu của giải Ngoại hạng Anh sản xuất với chất lượng hình ảnh 4K sống động

FPT Play chính thức trở thành đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng và truyền thông giải Ngoại hạng Anh (Premier League) tại Việt Nam bắt đầu từ 1-1-2026. Thời hạn này sẽ kéo dài từ giữa mùa giải 2025-2026 đến hết mùa giải 2030-2031, trên các hạ tầng gồm truyền hình mặt đất, cáp, vệ tinh, IPTV, Internet, di động, quyền trình chiếu công cộng và khai thác trên mạng xã hội…

Tất cả các trận đấu này sẽ được FPT Play phát sóng trên đa nền tảng với bình luận chuyên môn tiếng Việt chuyên nghiệp. Trong đó, rất nhiều trận được sản xuất với chất lượng hình ảnh 4K sống động.

Thực hiện thương vụ bản quyền này, FPT Play đã hợp tác chiến lược cùng Jasmine International Public Company Limited (JAS) và Monomax, đơn vị sở hữu chính thức và độc quyền bản quyền phát sóng giải Ngoại hạng Anh tại thị trường các nước Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam. Cột mốc này đánh dấu bước tiến lớn của JAS và Monomax trong việc mở rộng phạm vi sở hữu bản quyền phát sóng sang thị trường Việt Nam.

Ông Hoàng Việt Anh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị FPT Telecom, Tập đoàn FPT cho biết: “Ngoại hạng Anh là một trong số ít các giải đấu bóng đá có mặt từ rất sớm và có sức ảnh hưởng bậc nhất tại Việt Nam. Là đơn vị dẫn đầu trong ngành dịch vụ truyền hình, với lợi thế về hạ tầng phát sóng và nền tảng công nghệ sẵn có, FPT Play sẽ mở ra một chương mới trong trải nghiệm xem Premier League, dễ tiếp cận và mang đậm tính cá nhân hóa với từng người hâm mộ trong nước. Với chúng tôi, khách hàng luôn là trung tâm trong mỗi hành động!”.

Song song, về mặt nội dung, FPT Play dự kiến triển khai nhiều chương trình đồng hành đa dạng, có sự góp mặt của các tên tuổi bình luận viên hàng đầu, gắn liền với bóng đá đỉnh cao. Đơn vị tiếp tục sản xuất các bản tin tường thuật, bàn tròn bình luận… với sự tham gia của các chuyên gia, bình luận viên nổi tiếng được yêu thích, cầu thủ và phóng viên nổi tiếng.

Với đầy đủ các trận đấu, khách hàng có thể đăng ký gói cước mới trực tuyến tại ứng dụng FPT Play hoặc website http://fptplay.vn. FPT Play dành ưu đãi đặc biệt mua sớm với gói cước VVIP 1 và VVIP 2 với mức giá ưu đãi chỉ từ 100.000 đồng/tháng, tiết kiệm đáng kể so với giá chính thức sẽ áp dụng từ ngày 1-1-2026. Đặc biệt, với khách hàng mua gói Ngoại hạng Anh dành cho combo - gói tích hợp Internet FPT tốc độ cao và giải đấu Premier League trên FPT Play, sẽ được xem Ngoại hạng Anh với giá ưu đãi chỉ từ 59.000 đồng/tháng dành cho khách hàng đăng ký mới hoặc nâng cấp. Gói combo này sẽ là tiện ích “2 trong 1” cho phép khách hàng vừa tận hưởng trọn vẹn giải đấu, vừa trải nghiệm đường truyền tốc độ cao lên đến 10Gbps, đảm bảo liền mạch trong mọi trải nghiệm. Khách hàng có thể dễ dàng đăng ký hoặc nâng cấp gói tại website https://fpt.vn/ngoai-hang-anh.

KIM THANH