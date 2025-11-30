fenix 8 microLED trên tay hòa cùng những bước chân đến... Ky Quan San

Trong số các "thiên đường" mây của Tây Bắc, đỉnh Ky Quan San (tên gọi cũ là Bạch Mộc Lương Tử) luôn là lựa chọn hàng đầu của những người đam mê bộ môn leo núi. Cuối tuần qua, tôi và vài người bạn gồm Nhan Phúc Vinh và Lê Vinh đã bước vào những ngày trekking đáng mong đợi với sự đồng hành của chiếc Garmin fēnix 8 MicroLED.

Chinh phục thiên đường mây

Trước khi xuất phát, chúng tôi đã bật tính năng Round Trip Routing trên chiếc fēnix 8 - hệ thống điều hướng thông minh với khả năng chủ động dẫn đường và bảo vệ người dùng, tạo thêm sự yên tâm khi bước chân vào những cánh rừng trùng điệp trời mây Tây Bắc.

Muốn đến Ky Quan San phải qua Núi Muối (hay Bạch Mộc Lương Tử) ở độ cao 2.215m so với mặt nước biển.

Còn Ky Quan San, ngọn núi cao 3.046m, đứng thứ tư Việt Nam, nằm ở xã Sàng Ma Sáo, huyện Bát Xát, Lào Cai, là địa điểm thu hút đông người leo núi nhất trong vài năm trở lại đây ở Việt Nam.

Với độ dài khoảng trên 30km đi và về trong 3 ngày 2 đêm, chúng tôi có rất nhiều thời gian để hưởng thụ cảnh mây trời.

Việc chờ đợi khung cảnh huyền ảo của thiên nhiên ở Núi Muối trong cái lạnh trên dưới 10 độ C quả là không phụ công. Gió núi thổi lạnh buốt vào da thịt, nhưng khi ánh nắng đầu tiên ló dạng, hơi ấm len lỏi làm tan biến cái lạnh cóng người.

Ánh mắt được no đầy sự kỳ diệu của mây trời và nơi ấy ranh giới trời đất được điều chỉnh rất nhanh theo ánh sáng mặt trời.

Tôi ngồi nhìn lại những thông số của cơ thể qua màn hình Garmin fēnix 8 MicroLED, cảm giác yên tâm và yên bình tràn ngập.

Bạn đồng hành tin cậy

Với Garmin fēnix 8 MicroLED trên tay, việc theo dõi sát sao tình trạng cơ thể như SpO2, nhịp tim 24/7, báo động vượt ngưỡng cao nhất... rất dễ dàng.

Chỉ cần lướt qua mặt đồng hồ cùng thao tác đơn giản sẽ nhận biết ngay các chỉ số của chính mình, giúp tôi yên tâm hơn trong chuyến trekking.

Garmin là thương hiệu đầu tiên tích hợp thành công màn hình MicroLED vào đồng hồ thông minh, một cột mốc quan trọng vì MicroLED là công nghệ hiển thị tiên tiến bậc nhất.

Trên mặt đồng hồ fēnix 8 MicroLED với hơn 400.000 đèn LED siêu nhỏ (chỉ từ 1-10 micron), cho phép đẩy độ sáng tối đa lên mức 4.500 nits. Màn hình không chỉ vượt trội về độ sáng mà còn sở hữu dải màu rộng hơn 15% và độ tương phản gấp 6 lần.

Trong hành trình chinh phục Bạch Mộc Lương Tử, Ky Quan San, việc đọc lướt dữ liệu rất nhanh chóng, chỉ cần nghiêng nhanh cổ tay đã thấy rõ các thông số cần thiết.

Điều này tạo nên khác biệt rất lớn khi so sánh với các màn hình khác.

Công nghệ MicroLED trên fēnix 8 đã dung hòa việc tối ưu khả năng hiển thị ngoài trời dưới nắng gắt nhưng vẫn mang lại màu sắc sống động, độ đen sâu, giúp hiển thị tốt dưới ánh sáng mặt trời trực tiếp hay ánh sáng mạnh.

Chúng tôi cũng quan sát tính năng Body Battery nhằm biết khi nào nên nghỉ ngơi và khi nào có thể tiếp tục di chuyển, tránh mệt mỏi quá độ và rủi ro sức khỏe.

Qua các chỉ số, chúng tôi tự tin chinh phục Bạch Mộc Lương Tử, Ky Quan San mà không hề lo lắng về tình trạng sức khỏe. Thấy rằng Nhan Phúc Vinh và Lê Vinh rất khỏe... chắc do còn trẻ.

Cảm xúc vẫn còn nguyên

Nhìn lại thấy rõ các con dốc ở Ky Quan San luôn khiến chúng tôi cảm thấy khó chịu và chợt nhận ra nó khó hơn đường trail ở VMM.

Từ lán ở Núi Muối lên Ky Quan San, có lúc thẳng đứng chênh vênh, có đoạn đường rừng nhão nhoét bùn... và đặc biệt là sự chênh vênh như giữa mây trời ở đoạn dốc lưng khủng long.

Tim đập nhanh hơn, hơi thở gấp gáp nhưng bù lại, chúng tôi được sống trọn trong những cánh rừng trúc xanh mướt, những hàng cây rêu phong như thể đã ngàn năm... và biển mây bao trùm mọi góc nhìn.

Khi ngồi một mình trên biển mây, qua tính năng Garmin Share thấy rằng các bạn đồng hành đã vượt qua mình cả km nên tôi không còn ngắm mây trời nữa nữa. Đứng dậy và đi tiếp.

fēnix 8 tiếp tục duy trì chuẩn thiết kế mạnh mẽ song trên tay nó hài hòa. Với viền titan, mặt kính sapphire chống trầy... không ngại va chạm và còn chống nhiệt, chống nước, chống sốc.

Trong chuyến leo núi này, chiếc đồng hồ đã vài lần bị va vào gốc cây song nó không hề hấn gì.

Hãng đã tích hợp đèn LED cạnh viền, mang lại sự tiện lợi cực kỳ hữu dụng như tìm đồ trong ba lô, lều trại; soi sáng lúc trời tối, sương mù.

Chúng tôi hài lòng với nó rất nhiều, nhất là khi ở lán Núi Muối, ánh sáng từ đèn LED trên đồng hồ không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của người khác trong lán.

Ở Bạch Mộc Lương Tử, Ky Quan San, chiếc đồng hồ trên tay có các báo cáo buổi sáng (Morning Report) và buổi chiều (Evening Summary) tổng hợp chỉ số mỗi ngày như nhịp tim, giấc ngủ, hồi phục... trở thành những thông tin giá trị quyết định cho những bước đi của chúng tôi.

Đáng giá, tính năng ClimbPro chia nhỏ từng đoạn leo, dự báo độ dốc, cảnh báo sớm và hiển thị biểu đồ trực quan đã giúp chúng tôi phân phối sức hợp lý.

Thực tế sử dụng, khi từ TPHCM đến Lào Cai tham gia chuyến trekking và trở về lại TPHCM trong vòng 5 ngày, pin vẫn còn gần 40%, dư sức đeo theo cả tuần mà không cần sạc pin.

Chúng tôi còn đùa vui, mình quay lại leo tiếp Phan Xi Păng chắc cũng không cần sạc pin đồng hồ...

Đây là chuyến đi đầy thú vị, tối trong cái lạnh rét buốt của núi rừng nhưng buổi sáng mai thức dậy, những ánh nắng mơn mởn xen qua kẽ lá, mang đến sự ấm áp đầu ngày. Ngồi uống ly cà phê sáng, hít căng không khí trong lành vào lồng ngực, nghe tiếng chim hót, suối reo, cảm giác bình yên và tự do tràn ngập tâm hồn. Trên tay là chiếc fenix 8 microLED cho những tầm nhìn mới mẻ ở nhiều góc nhìn, mang lại sự khác biệt so với những chiếc đồng hồ thể thao khác mà tôi đã từng đeo.

BÁ TÂN