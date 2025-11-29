Gartner vinh danh FPT là nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây tiêu biểu châu Á – Thái Bình Dương

FPT với công ty thành viên FPT Software vừa được Gartner công nhận là một trong 12 nhà cung cấp dịch vụ chuyển đổi CNTT trên nền tảng điện toán đám mây công cộng (Public Cloud) tiêu biểu tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

FPT sở hữu đội ngũ hàng ngàn chuyên gia điện toán đám mây đạt chứng nhận quốc tế

Đây là lần thứ tư FPT được Gartner vinh danh nhờ năng lực triển khai dịch vụ điện toán đám mây toàn diện và hiệu quả. Gartner ghi nhận năng lực vượt trội của FPT với hàng trăm dự án chuyển đổi hệ thống đám mây quy mô lớn được thực hiện trên toàn cầu và đội ngũ hàng nghìn chuyên gia đạt chứng nhận từ các nhà cung cấp dịch vụ đám mây siêu quy mô (cloud hyperscaler) như AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, Alibaba Cloud và Oracle Cloud.

Năng lực vượt trội trên giúp FPT cung cấp dịch vụ điện toán đám mây toàn diện từ tư vấn, chuyển đổi, tối ưu hạ tầng đến bảo mật và vận hành – hỗ trợ doanh nghiệp chuyển dịch lên nền tảng đám mây một cách liền mạch, an toàn bảo mật và hiệu quả. Đặc biệt, FPT còn mở rộng hệ sinh thái hợp tác sâu rộng với các nhà cung cấp dịch vụ đám mây siêu quy mô hàng đầu, mang đến những giải pháp đám mây và dữ liệu đột phá cho các tổ chức, doanh nghiệp tại nhiều thị trường.

Ông Frank Bignone, Giám đốc Chuyển đổi số toàn cầu của FPT Software, Tập đoàn FPT, nhận định: “Với năng lực xây dựng, vận hành các ứng dụng tối ưu cho môi trường đám mây ngay từ ban đầu (cloud-native) và kinh nghiệm triển khai nhiều dự án chuyển đổi hệ thống điện toán đám mây quy mô lớn, FPT sẵn sàng đồng hành cùng khách hàng ở mọi quy mô, giúp họ tự tin bước vào hành trình chuyển dịch hạ tầng, ứng dụng CNTT lên môi trường điện toán đám mây thúc đẩy tăng trưởng trong bối cảnh thị trường đầy biến động”.

BÌNH LÂM