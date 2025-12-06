Huawei lan tỏa lối sống khỏe mạnh với giải chạy Active Rings

Huawei đồng hành cùng người Việt trên hành trình sống khỏe

Sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 14-12-2025 tại Công viên Hồ Bán Nguyệt (TPHCM), mang đến sân chơi thể thao kết hợp trải nghiệm công nghệ cho cộng đồng người dùng Huawei nói riêng, và những người yêu công nghệ nói chung, hướng đến khuyến khích lối sống chủ động nâng cao sức khỏe cả thể chất lẫn tinh thần.

Với định hướng phát triển công nghệ lấy người dùng làm trung tâm, Huawei không ngừng mở rộng các hoạt động nhằm mang hệ sinh thái sản phẩm đến gần hơn với người dùng, góp phần khuyến khích nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống một cách toàn diện và giải chạy Active Rings - Thắp sáng Vòng hoạt động là một trong những hoạt động tiêu biểu.

Giải chạy Thắp sáng Vòng hoạt động trở lại với nhiều hoạt động thú vị và quà tặng hấp dẫn

Trong lần tổ chức đầu tiên tại Việt Nam, sự kiện đã thu hút hàng trăm người tham gia, mang đến bầu không khí sôi động cùng nhiều hoạt động tập thể ấn tượng. Điểm nhấn của sự kiện là trải nghiệm thắp sáng ba “Vòng hoạt động” – tính năng quen thuộc trên các sản phẩm Thiết bị đeo thông minh của Huawei, biểu tượng cho lối sống năng động và cân bằng.

Vòng Di Chuyển (Màu Đỏ): thể hiện lượng calo tiêu thụ trong ngày thông qua các hoạt động như đi bộ, chạy bộ, chơi thể thao. Vòng Tập Luyện (Màu Vàng): thể hiện tổng thời gian tập luyện thể thao trong ngày. Vòng Đứng (Màu Xanh Dương): thể hiện số lần người dùng đứng dậy, khuyến khích vận động tối thiểu 1 phút mỗi giờ.

Toàn bộ dữ liệu vận động của người dùng sẽ được đồng bộ và quản lý qua ứng dụng HUAWEI Health, nền tảng sức khỏe số toàn diện tích hợp nhiều tính năng, từ theo dõi chỉ số tập luyện, giấc ngủ, nhịp tim, mức độ stress đến lập kế hoạch rèn luyện cá nhân. Với giao diện trực quan, dễ sử dụng, HUAWEI Health hỗ trợ người dùng xây dựng lối sống lành mạnh một cách chủ động và khoa học.

Tiếp nối thành công của lần tổ chức đầu tiên, giải chạy lần này mang đến hai lựa chọn cự ly 5km và 15km, phù hợp cho cả đối tượng không chuyên và vận động viên chuyên nghiệp. Khi đăng ký tham dự giải chạy, người tham dự sẽ nhận được 1 bộ quà tặng bao gồm áo, túi dây rút, bảng số báo danh (BIB). Sau khi hoàn thành cự ly, các vận động viên sẽ được trao huy chương và giấy chứng nhận điện tử hoàn thành thử thách.

Những cá nhân hoàn thành cự ly sớm nhất còn nhận được những phần quà hiện vật đến từ Huawei. Bên cạnh đó, giải chạy còn mang đến các hoạt động bên lề thú vị như lớp học yoga, zumba, cardio, cùng cơ hội nhận quà tặng là các sản phẩm Huawei khi tham gia những hoạt động trò chơi thể lực...

KIM THANH