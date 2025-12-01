OPPO Việt Nam khởi động cuộc thi ảnh “Để Thấy. Để Thêm Yêu”

Đây là sân chơi sáng tạo dành riêng cho người dùng điện thoại OPPO tại Việt Nam, khuyến khích ghi lại và chia sẻ những góc nhìn rất Việt Nam thông qua hệ thống camera nâng cấp mạnh mẽ của OPPO Find X9 Series, King of Mobile Photography... với nhiều giải thưởng giá trị dành cho các tác phẩm xuất sắc.

Hôm nay, 1-12, OPPO Việt Nam chính thức phát động cuộc thi ảnh “Zoom Into Vietnam – Để Thấy. Để Thêm Yêu.”, nằm trong chuỗi hoạt động nhiếp ảnh dài hạn tôn vinh vẻ đẹp Việt Nam.

Ra mắt lần đầu trong chiến dịch OPPO Find X8 Series năm 2024, dự án “Zoom Into Vietnam” đã mở ra hành trình khám phá những vẻ đẹp tiềm ẩn của dải đất hình chữ S và chạm tới những khung cảnh tưởng như ở rất xa để chiêm ngưỡng những chi tiết sâu thẳm mà mắt thường khó thấy được.

Dự án “Zoom Into Vietnam” khởi đầu cùng Find X8 Series đã đưa lăng kính OPPO khai phóng đến những nét đẹp văn hóa bản địa hòa quyện giữa bối cảnh thiên nhiên

Bước sang năm 2025, với sự xuất hiện của OPPO Find X9 Series cùng loạt nâng cấp đột phá về camera, OPPO mong muốn đi xa hơn khỏi những khung hình đơn thuần đẹp mắt để chạm đến những câu chuyện, ký ức và cảm xúc rất Việt Nam, được ghi lại sắc nét hơn bao giờ hết qua ống kính OPPO Find X9 Series với các tính năng nổi bật như Camera Tele Hasselblad 200MP siêu sắc nét cùng khả năng Chụp Siêu Zoom 120X.

Với Zoom Into Vietnam, OPPO mong muốn gửi gắm OPPO Find X9 Series như một đôi mắt mới, giúp người dùng không chỉ cảm nhận mà còn thật sự thấy rõ hơn những sợi dây gắn kết đó, khi mỗi khung hình đều có thể lưu giữ cảm xúc dành cho đất nước và đồng bào trong những bức ảnh sống động, nơi càng zoom, chúng ta càng có thêm lý do Để Thấy. Để Thêm Yêu Việt Nam.

Điểm nhấn đặc biệt trong dự án này là bộ ảnh “Làng và Nàng” kết hợp cùng Gương mặt đại diện dòng OPPO Find X9 Series, ca sĩ Hồ Ngọc Hà, được thực hiện giữa không gian trầm mặc của Làng cổ Đường Lâm. Gác lại ánh hào quang rực rỡ của những sân khấu lớn hay các show diễn quốc tế, Hồ Ngọc Hà trong “Làng và Nàng” chọn lối về tĩnh lặng bên mái ngói đỏ, đình làng và những con ngõ nhỏ thân thương.

Không đơn thuần là những bức ảnh đẹp, bộ ảnh là hành trình tìm về gốc rễ, nơi những giá trị truyền thống nuôi dưỡng tâm hồn người nghệ sĩ hiện đại. Chính sự hòa quyện giữa một biểu tượng đương đại và di sản lâu đời trong bộ ảnh đã thể hiện trọn vẹn thông điệp mà OPPO Find X9 Series hướng tới. Đó là sứ mệnh dùng công nghệ nhiếp ảnh tiên tiến để soi chiếu và tôn vinh bản sắc Việt; biến mỗi khung hình trở thành sợi dây kết nối bền chặt giữa nhịp sống hôm nay và những giá trị trường tồn.

Hồ Ngọc Hà tĩnh lặng giữa Làng cổ Đường Lâm, tạo nên bức tranh giao hòa tuyệt đẹp giữa hiện đại và truyền thống

Bên cạnh đó, dự án còn giới thiệu nhiều câu chuyện ảnh đặc sắc từ khắp mọi miền Tổ quốc.

Tại Mù Cang Chải (Yên Bái), bức ảnh “Lát Cắt Vùng Cao” đã phát huy sức mạnh của Camera Tele Hasselblad 200MP, giúp người xem vừa choáng ngợp trước sự hùng vĩ của những thửa ruộng bậc thang vàng óng, vừa nhìn rõ từng mái ngói đón nắng sớm đầy nên thơ.

Xuôi về làng lụa Bảo Lộc (Lâm Đồng), bộ ảnh “Nghệ Nhân Nuôi Nghệ Nhân” của Nguyễn Đắc Đương sử dụng lăng kính tele macro độc đáo để kể câu chuyện song hành giữa con tằm và người thợ dệt.

Một tác phẩm nhiếp ảnh chụp từ OPPO Find X9 Pro

Tác giả khéo léo đặt hai chủ thể ở vị thế tương đương, xem cả hai đều là những “nghệ nhân” cần mẫn đang cùng nhau kiến tạo cái đẹp. Từ sợi tơ mỏng manh đến đôi tay chai sần kiên nhẫn, mỗi khung hình khắc họa một sự giao hòa trọn vẹn - khi nhịp thở của thiên nhiên và con người hòa quyện làm một.

Trong khi đó, tại Đầm Rú Chá (Phá Tam Giang, Huế), khu rừng ngập mặn nguyên sinh lớn nhất Đông Nam Á, album “Đèn Treo Bến Nước” của nhiếp ảnh gia Nguyễn Khánh Vũ Khoa đã khai thác triệt để tính năng Chụp Đêm Chuyên Nghiệp để truyền tải câu chuyện xúc động về những đêm mưu sinh của những con người bé nhỏ tại đây. Một ánh đèn nhỏ lại là nguồn sống mạnh mẽ cũng đủ sức soi sáng cả nếp sinh hoạt vùng sông nước, nơi từng giọt mồ hôi thầm lặng giữ cho nhịp sống Phá Tam Giang vẫn rạng rỡ giữa màn đêm.

Bộ ba tác phẩm khắc họa những lát cắt đặc sắc về sự hòa quyện giữa nhịp sống của những người con đất Việt và thiên nhiên, qua lăng kính OPPO Find X9 Pro – “Để Thấy. Để Thêm Yêu”

Cuộc thi ảnh “Zoom Into Vietnam – Để Thấy. Để Thêm Yêu.” mang đến nhiều giải thưởng phong phú và giá trị, với phần quà cao nhất là chiếc OPPO Find X9 Pro đi kèm Bộ Ống Kính Tăng Tiêu Cự Hasselblad. Cơ cấu giải thưởng được xây dựng với định hướng tạo ra một sân chơi nhiếp ảnh toàn diện và đa chiều.

Bên cạnh việc ghi nhận những tác phẩm có chất lượng kỹ thuật và chuyên môn cao, Ban tổ chức còn đặc biệt chú trọng đến các tiêu chí về chiều sâu nội dung, khả năng kể chuyện thông qua hình ảnh và thông điệp tích cực lan tỏa đến cộng đồng, đồng thời đảm bảo mọi góc nhìn chân thực và những khoảnh khắc đời thường ý nghĩa đều có cơ hội được tôn vinh xứng đáng tại các hạng mục phù hợp.

Cuộc thi chính thức nhận bài dự thi từ ngày 28-11 đến hết ngày 20-12-2025, mở rộng cho mọi công dân Việt Nam. Để tham gia, thí sinh sử dụng điện thoại OPPO chụp ảnh theo chủ đề, đăng tải lên Facebook cá nhân ở chế độ công khai kèm câu chuyện ý nghĩa và các hashtag quy định, sau đó gửi đường dẫn bài viết vào phần bình luận của bài đăng phát động trên Fanpage OPPO Việt Nam và gắn thẻ một người bạn. Mỗi cá nhân có thể gửi nhiều bài dự thi, với điều kiện mỗi tác phẩm đều phải tuân thủ các quy định về thiết bị, nội dung và hình thức…

KIM THANH