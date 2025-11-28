Samsung đồng hành cùng người dùng Việt Nam nâng cao sức khỏe cộng đồng

Với các thiết bị đeo Galaxy, Samsung hỗ trợ người dùng Việt Nam xây dựng lối sống lành mạnh và chủ động nâng cao sức khỏe thông qua công nghệ cảm biến tiên tiến và nền tảng Health AI.

Các thiết bị của Samsung góp phần xây dựng lối sống lành mạnh

Công ty Điện tử Samsung Việt Nam đã chính thức trở thành nhà tài trợ vàng của Giải Marathon quốc tế Di sản Hạ Long 2025, diễn ra từ ngày 21 đến 23-11-2025 tại tỉnh Quảng Ninh. Thông qua hoạt động này, Samsung tiếp tục khẳng định cam kết lâu dài trong việc ứng dụng công nghệ tiên tiến để trao quyền cho người dùng xây dựng lối sống khoẻ mạnh hơn với các thiết bị đeo Galaxy.

Với danh mục thiết bị đeo đa dạng, phù hợp với nhiều nhu cầu khác nhau như Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch8 series hay Galaxy Ring…, Samsung đã kết hợp công nghệ cảm biến tiên tiến cùng nền tảng Health AI để mang đến trải nghiệm chăm sóc sức khỏe toàn diện, cá nhân hóa hỗ trợ người dùng trong việc quản lý giấc ngủ, sức khỏe tim mạch và quá trình lão hóa lành mạnh. Bên cạnh các cải tiến về công nghệ, Samsung cũng liên tục nâng cấp thiết kế sản phẩm để tối ưu hóa trải nghiệm đeo bền bỉ và thoải mái cho người dùng ngay cả trong giấc ngủ.

“Đồng hành với Giải Marathon quốc tế Di sản Hạ Long khẳng định cam kết chiến lược này. Samsung tiếp tục là đối tác đáng tin cậy của người Việt Nam, cùng nhau xây dựng một quốc gia khỏe mạnh, kiên cường và bền vững”, ông Simon Sim, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Ngành hàng Trải nghiệmdDi động, Samsung Electronics Việt Nam chia sẻ.

Nhằm tạo ra sân chơi cho những người yêu thể thao và công nghệ, Samsung đã khởi xướng hoạt động Galaxy Running Club, diễn ra vào mỗi cuối tuần tại hai thành phố: Hà Nội và TPHCM. Tại đây, các runner ở mọi cấp độ có thể gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm luyện tập hàng tuần giữa những người có chung đam mê chạy bộ. Ngoài ra, người dùng còn có thể trực tiếp trải nghiệm đồng hồ thông minh Galaxy trong quá trình tập luyện. Đội ngũ huấn luyện viên của Galaxy Running Club cũng sẽ hướng dẫn cách hít thở, điều chỉnh tư thế, và tập luyện đúng cách cho mỗi runner ở từng cấp độ chạy...

KIM THANH