Khi Vertu trở thành “capsule” thời trang định danh phong cách

Không đơn thuần là thiết bị liên lạc, những chiếc điện thoại chế tác thủ công đang chuyển mình thành món “capsule item” đa năng, giúp người dùng hiện đại hoàn thiện phong cách trong mọi sự kiện.

Vertu, thương hiệu điện thoại xa xỉ đến từ Anh Quốc giúp người dùng thể hiện phong cách riêng

Từ lâu, khái niệm “capsule wardrobe” (tủ đồ tinh gọn) đã trở thành xu hướng được ưa chuộng nhờ đề cao sự chất lượng và tính ứng dụng cao. Không chỉ dừng lại ở trang phục, tư duy này đang được áp dụng rộng rãi vào việc lựa chọn thiết bị công nghệ, khi người dùng bắt đầu ưu tiên giá trị bền vững thay vì chạy theo số lượng.

Hiện xu hướng “quiet luxury” (xa xỉ thầm lặng) đang định hình lại cách chọn thiết bị công nghệ và người dùng ưu tiên chọn những “capsule item” bền vững: vừa là công cụ liên lạc, vừa là món phụ kiện định danh phong cách với vẻ đẹp kinh điển.

Thực tế cho thấy, để có một diện mạo hoàn hảo trong các sự kiện trang trọng, người dùng ngày càng chú trọng đến sự liền mạch giữa trang phục và các phụ kiện đi kèm. Do đó, người dùng hiện đại ưu tiên những thiết bị chế tác thủ công có ngôn ngữ thiết kế sang trọng và chất liệu tương xứng.

Vertu Ironflip chính là món trang sức độc bản hoàn thiện phong cách mùa lễ hội

Trong xu hướng này, Vertu được xem là đại diện tiêu biểu. Ví dụ như Vertu Agent Q sở hữu kết cấu khung thép 150kg, gốm nung 1.200°C cùng lớp da tự nhiên được hoàn thiện thủ công, thiết bị trở thành món phụ kiện thời trang đúng nghĩa. Đây là mảnh ghép hoàn hảo giúp chủ nhân khẳng định vị thế và gu thẩm mỹ trong mọi bối cảnh giao tiếp.

Không chỉ thu hút bởi vẻ ngoài, giá trị của thiết bị còn nằm ở hệ thống Concierge và AIGS Agent (trợ lý hỗ trợ AI kết hợp con người) hoạt động 24/7. Các “đặc quyền” này chỉ được kích hoạt trên sản phẩm chính hãng, trở thành dấu hiệu để phân biệt giá trị thực của thiết bị trên thị trường.

Nhu cầu sở hữu vật phẩm mang dấu ấn cá nhân đang trở thành chuẩn mực định danh phong cách mới. Điều này được hiện thực hóa thông qua dịch vụ bespoke (cá nhân hóa) của Vertu, nơi người dùng có thể thiết kế ngoại diện theo sở thích, tạo nên sự đồng điệu tuyệt đối với các phụ kiện thời trang đi kèm.

Vẻ đẹp sắc sảo và hiện đại trên dòng Metavertu 2 Max

Người dùng có thể “mix và match” chất liệu và màu da để tạo dấu ấn riêng. Để đạt độ hoàn thiện tuyệt đối, quy trình chế tác thủ công này thường kéo dài từ 90 ngày đến 300 ngày. Chính sự chờ đợi này càng làm tăng thêm giá trị và khẳng định tính độc bản của điện thoại Vertu.

Đặc biệt, xu hướng khắc tên riêng hoặc các ký tự mang ý nghĩa cá nhân lên mặt lưng đang được nhiều người dùng ưa chuộng. Lúc này, chiếc điện thoại trở thành bản tuyên ngôn phong cách riêng biệt, giúp chủ nhân thể hiện sự tinh tế và gu thẩm mỹ.