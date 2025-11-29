Các nền tảng số chia sẻ cách sáng tạo nội dung

Dưới sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử phối hợp cùng Báo VnExpress và Công ty Cổ phần Dịch vụ trực tuyến FPT đã tổ chức Ngày hội Sáng tạo nội dung số Việt Nam - Vietnam iContent 2025.

Vietnam iContent 2025 mở ra không gian trao đổi, kết nối giữa hàng trăm tổ chức, cá nhân nhà sáng tạo nội dung

Diễn đàn mở ra không gian trao đổi, kết nối giữa hàng trăm tổ chức, cá nhân nhà sáng tạo nội dung và cơ quan quản lý, các nền tảng, thương hiệu. Hoạt động bao gồm những phần chia sẻ của nền tảng lớn như Meta, đại diện thương hiệu Việt như Vinamilk và hành trình làm nghề của một số đơn vị, nhà sáng tạo nội dung nổi bật như Ninh Dương Story, Hoa hậu Lương Thuỳ Linh, Tuyền Văn Hóa, Vulaci, MC Khánh Vy... cùng với sự góp mặt của các nhà sáng tạo quốc tế nổi bật là Natalie Dau - Rockstararms, Larissa Rochefort, Neel Bhattacharya.

Trong khuôn khổ sự kiện này, đại diện Vinamilk đã tham gia Diễn đàn đối thoại giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và cộng đồng sáng tạo nội dung số. Tại đây, Vinamilk chia sẻ quan điểm về sự hợp tác bền vững với nhà sáng tạo nội dung: đặt niềm tin, tính trách nhiệm và giá trị cộng đồng lên hàng đầu, hướng tới một hệ sinh thái nội dung sạch, tích cực và có tác động thật.

Theo Vinamilk, nội dung số không chỉ là phương tiện truyền thông, mà đã trở thành cầu nối niềm tin giữa thương hiệu và cộng đồng. Khi người tiêu dùng ngày càng đề cao sự chân thực, tiếng nói của nhà sáng tạo nội dung trở thành yếu tố quyết định tác động đến nhận thức, hành vi và lựa chọn của người dùng.

Đại diện Vinamilk chia sẻ tại diễn đàn: “Niềm tin của cộng đồng là tài sản quý nhất. Mỗi nội dung của nhà sáng tạo, dù nhỏ, cũng góp phần định hình nhận thức dinh dưỡng. Vì vậy, trách nhiệm và tính chuẩn mực trong từng thông tin được chia sẻ là yêu cầu không thể thiếu”.

Từ tinh thần đó, Vinamilk đề xuất mô hình “đồng sáng tạo giá trị”, nơi thương hiệu và nhà sáng tạo cùng hướng đến ba mục tiêu: bảo vệ sức khỏe người Việt, lan tỏa lối sống tích cực và xây dựng môi trường nội dung có trách nhiệm. Theo doanh nghiệp, nhà sáng tạo không chỉ “giới thiệu sản phẩm”, mà còn có thể trở thành người truyền cảm hứng cho sự thay đổi hành vi tốt đẹp, đóng góp thiết thực cho xã hội.

Với hàng triệu lượt tiếp cận trực tuyến và đông đảo người tham dự trực tiếp, Vietnam iContent 2025 khẳng định vị thế là sự kiện hàng đầu của ngành sáng tạo nội dung số Việt Nam. Sự tham gia của Vinamilk cùng thông điệp về niềm tin, trách nhiệm và giá trị bền vững góp phần làm nổi bật vai trò của thương hiệu Việt trong việc thúc đẩy môi trường nội dung số tích cực và lan tỏa những ảnh hưởng tốt đẹp đến cộng đồng.

BÌNH LÂM