FPT cùng Phú Tài JSC tăng tốc số hóa với mô hình ERP Cloud kiểu mới

Công ty cổ phần Phú Tài (Phú Tài) phối hợp cùng Tập đoàn FPT tổ chức Lễ công bố chiến lược chuyển đổi số toàn diện và khởi động dự án triển khai SAP S/4HANA Public Cloud tại 7 đơn vị thành viên chủ lực trong lĩnh vực đá và gỗ.

Đại diện FPT và Phú Tài JSC ký kết hợp tác

Đây là dự án ERP Cloud có quy mô lớn bậc nhất ngành sản xuất vật liệu tại Việt Nam, đánh dấu bước tiến quan trọng của Phú Tài trong việc kiến tạo mô hình quản trị tập trung - hiện đại dựa trên dữ liệu, tăng tốc phát triển kinh doanh trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu, khẳng định khả năng tiếp cận với giải pháp quản trị chuẩn toàn cầu cho nhiều doanh nghiệp quy mô vừa theo mô hình triển khai mới.

Trên nền tảng thành công từ việc triển khai thí điểm hệ thống SAP S/4HANA Public Cloud tại Phutai Quartz – đơn vị sản xuất đá thạch anh xuất khẩu chủ lực, Phú Tài quyết định triển khai diện rộng đồng loạt cho 7 đơn vị tiếp theo, bao phủ các phân hệ trọng yếu của doanh nghiệp: tài chính – kế toán, bán hàng, mua hàng, quản lý kho, sản xuất, quản lý chất lượng và tích hợp hóa đơn điện tử.

Việc triển khai SAP S/4HANA Public Cloud trên diện rộng là cột mốc thể hiện quyết tâm của Phú Tài trong việc xây dựng nền tảng quản trị thống nhất, hiện đại – trong bối cảnh ngành đá và gỗ Việt Nam đang đối mặt với hàng loạt thách thức như yêu cầu tiêu chuẩn quốc tế ngày càng cao, chi phí nguyên liệu biến động, áp lực minh bạch dữ liệu từ thị trường xuất khẩu và cạnh tranh khốc liệt từ các nhà sản xuất khu vực.

Ông Nguyễn Sỹ Hòe, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phú Tài cho biết: “Ở mỗi nhà máy và mỗi lô sản phẩm bài toán kiểm soát chất lượng, tồn kho và chi phí luôn đặt ra thách thức. Quy trình kéo dài, dữ liệu phân tán, hao hụt nguyên liệu khó dự báo và thời gian xuất hàng thường chậm hơn kỳ vọng. Vì vậy hợp tác này là nền tảng vững chắc để nhân rộng mô hình vận hành số ra toàn bộ tập đoàn, giúp Phú Tài nâng tầm quản trị theo chuẩn quốc tế. Chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ vào quá trình đổi mới tiếp theo sẽ tạo đà tăng tốc cho Phú Tài trong giai đoạn mới”.

Với hơn 20 năm kinh nghiệm triển khai ERP cho các doanh nghiệp chủ lực trong nước, FPT cam kết cùng Phú Tài và SAP Việt Nam đưa dự án về đích đúng hạn, nâng chuẩn quản trị và biến công nghệ thành lợi thế cạnh tranh mới, ông Thạch cam kết.

KIM THANH