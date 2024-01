Ga Sài Gòn bắt đầu đông đúc, bến xe “cháy vé” dịp cao điểm

Còn khoảng 2 tuần nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng nhiều hành khách là sinh viên hoặc người lao động đã chọn về quê sớm bằng tàu hỏa. Ngày hôm nay 28-1 đã có khoảng 1.900 hành khách xuất phát từ ga Sài Gòn.

Ngành đường sắt tiếp tục tăng 9 chuyến tàu, đồng thời vẫn đang áp dụng nhiều chính sách ưu đãi để hỗ trợ hành khách như: giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội, Mẹ Việt Nam anh hùng, người cao tuổi, thương binh, người khuyết tật nặng, đoàn viên công đoàn, hành khách có thẻ khách hàng; giảm 5% giá vé lượt về cho hành khách mua vé khứ hồi; đặc biệt sinh viên sẽ được giảm từ 10% đến 20% giá vé tùy theo ngày đi tàu.

Ga Sài Gòn bắt đầu phục vụ hành khách về quê ăn Tết. Ảnh: HẢI NGỌC

Các nhà xe tại bến xe Miền Đông vừa thông báo đã hết vé giường nằm trong những ngày cao điểm, tuy nhiên, các đơn vị vận tải và bến xe đều tăng cường xe ghế ngồi để đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân.

Bến xe Miền Tây dự báo lượng khách tăng trên 29%, ước tính cần đến 15.220 chuyến xe phục vụ cho 420.000 hành khách, số xe tăng so bình quân 127,9% so với ngày thường tương ứng 170,47% lượng khách tăng. Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, hạn chế tình trạng ùn tắc, các bến xe chuẩn bị đầy đủ nhân sự, theo dõi tình hình lưu lượng khách để quá trình vận tải diễn ra nhanh chóng. Bến xe Miền Tây kiến nghị Sở GTVT TPHCM phối hợp cùng địa phương các tỉnh miền Tây phân luồng giao thông trên các trục đường chính để đón lượng lớn xe đưa người dân về quê ăn tết thuận lợi, an toàn.

Các tuyến TPHCM đi các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên hết vé giường nằm vào thời gian cao điểm từ ngày 23 đến ngày 29 âm lịch

Các bến xe khuyến khích các đơn vị vận tải giữ nguyên giá vé, trường hợp tăng giá vé đảm bảo chi phí cần thực hiện theo quy định và phải kê khai chi tiết. Đồng thời, để tránh tình trạng chen lấn, quá tải xảy ra, các bến xe tổ chức bán vé qua hình thức trực tiếp và online phục vụ 24/24.

Về phía Trung tâm Quản lý giao thông công cộng cũng vừa đưa ra kế hoạch phục vụ dịp Tết Nguyên đán. Đối với tuyến xe buýt số 109 kết nối sân bay Tân Sơn Nhất sẽ hoạt động với 2 giai đoạn trước tết và sau tết: từ 4-2 đến 8-2 (tức 25 tháng Chạp đến hết 29 tháng Chạp) và từ 13-2 đến 17-2 (nhằm mùng 4 tháng Giêng đến mùng 8 tháng Giêng). Dự báo trong giai đoạn này nhu cầu sử dụng giao thông công cộng của hành khách để đến và đi từ Sân bay Tân Sơn Nhất sẽ cao. Do đó, sẽ điều chỉnh tăng số chuyến từ 42 thành 72 chuyến/ngày với thời gian hoạt động 24/24.

Sáng ngày 28-1, Tổng Công ty Samco - Bến xe Miền Đông phối hợp với Trường đại học Giao thông vận tải - phân hiệu tại TPHCM cùng nhóm thiện nguyện cựu sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải tổ chức trao tặng vé xe về quê "Đón tết sum vầy" cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của xã hội tới sinh viên, góp phần giúp các em được trọn vẹn đón tết sum vầy cùng gia đình. Bến xe miền Đông mới phối hợp Trường đại học Giao thông vận tải - phân hiệu tại TPHCM trao tặng vé xe cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

HẢI NGỌC