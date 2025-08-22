Nhiều hãng hàng không đồng loạt chuyển khai thác sang Nhà ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất

Xã hội

Các hãng hàng không như Bamboo Airways (QH), Pacific Airlines (BL), Vasco (0V), Vietravel Airlines (VU) chuyển toàn bộ chuyến bay nội địa sang khai thác tại Nhà ga hành khách T3, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, từ ngày 18-8, các Hãng hàng không như Bamboo Airways (QH), Pacific Airlines (BL), Vasco (0V), Vietravel Airlines (VU) đã chuyển toàn bộ chuyến bay nội địa sang khai thác tại Nhà ga hành khách T3, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Theo đó, tại nhà ga T3, Vietravel Airlines bố trí quầy làm thủ tục từ số 25 đến 31, hành khách làm thủ tục tại cửa D1 và D2. Khu vực cửa khởi hành sẽ thay đổi linh hoạt từ cửa số 1 đến cửa số 5, tầng 1, ga T3. Với khách hạng ghế Cao cấp (Premium), hãng phục vụ tại hai phòng chờ SH Lounge và The Sens. Ngoài ra, quầy vé giờ chót cũng được đặt ngay cửa D1 để hành khách thuận tiện hơn.

Toàn bộ thông tin thay đổi về nhà ga khai thác được thông báo rộng rãi đến hành khách qua website, fanpage, email, SMS và hệ thống đại lý. Ghi nhận tại khu vực ga T3, lượng khách của Vietravel Airlines chưa quá đông nên thời gian làm thủ tục diễn ra nhanh chóng, thuận tiện.

Bamboo Airways (QH), Pacific Airlines (BL), Vasco (0V), Vietravel Airlines (VU) chuyển toàn bộ chuyến bay nội địa sang khai thác tại Nhà ga hành khách T3. Ảnh: QUỐC HÙNG

Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco) cũng đã hoàn tất việc chuyển đổi các chuyến bay nội địa sang ga T3. Như vậy, đến nay, hầu hết các hãng hàng không nội địa đều khai thác tại nhà ga T3, chỉ còn Vietjet Air tiếp tục phục vụ khách tại ga T1.

Hiện chỉ còn Vietjet Air tiếp tục phục vụ khách tại ga T1, các hãng còn lại đều chuyển sang nhà ga T3. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo ACV, thời gian tới đơn vị sẽ sắp xếp lại nhà ga T1, chuyển khu vực làm thủ tục của Vietjet sang sảnh A và cải tạo sảnh B thành sảnh trung chuyển hành khách giữa các ga T1, T2 và T3. Đồng thời, ACV cũng sẽ đầu tư hệ thống làm thủ tục bằng VNeID, camera sinh trắc học và tổ chức trung chuyển hành khách bằng xe buýt nội cảng, thay vì đi đường bên ngoài.

QUỐC HÙNG

