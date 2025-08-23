Sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến đón 125.000 lượt khách/ngày dịp lễ 2-9

Ngày 22-8, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, dịp Lễ Quốc khánh 2-9 năm nay, lượng hành khách và chuyến bay qua sân bay sẽ tăng cao, đặc biệt trên các chặng bay nội địa.

Người tiêu dùng chọn mua hàng khuyến mãi tại chợ Bình Tây (phường Bình Tây, TPHCM), ngày 22-8. Ảnh: GIA HÂN

Trung bình mỗi ngày, sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến phục vụ khoảng 730 chuyến bay đi và đến (430 chuyến nội địa, 300 chuyến quốc tế), với 125.000 lượt khách (75.000 khách nội địa, 50.000 khách quốc tế). Trong hai ngày cao điểm nhất, 30-8 (khách đi nội địa) và 2-9 (khách về nội địa), sản lượng có thể đạt 750 chuyến bay với 130.000 hành khách/ngày, mức cao kỷ lục trong dịp lễ.

Để chuẩn bị cho nhu cầu đi lại dịp lễ, sân bay đã hoàn tất chuyển đổi khai thác các chuyến bay nội địa sang Nhà ga hành khách T3. Hiện nay, Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vasco, Bamboo Airways và Vietravel Airlines đã chuyển toàn bộ sang ga T3; Vietjet Air tiếp tục khai thác tại ga T1. Trong thời gian tới, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ tái sắp xếp nhà ga T1, chuyển toàn bộ thủ tục của Vietjet về sảnh A, đồng thời cải tạo sảnh B thành khu trung chuyển kết nối các ga T1, T2 và T3. Ngoài ra, hệ thống thủ tục bằng VNeID, nhận diện sinh trắc học và xe buýt nội cảng cũng sẽ được triển khai, qua đó tối ưu hóa công tác phục vụ hành khách.

Ngày 22-8, chợ Bình Tây (TPHCM) khai mạc phiên chợ tôn vinh hàng Việt và bán hàng bình ổn thị trường. Dịp này, nhiều tiểu thương tung khuyến mãi, giảm giá mạnh cho các mặt hàng tiêu dùng, đồng thời giới thiệu sản phẩm lưu niệm đặc trưng như nón lá, túi xách lục bình, thiệp in hình các món ăn Việt… nhằm thu hút khách tham quan.

Hoạt động trên nằm trong chuỗi giải pháp kích cầu tiêu dùng của TPHCM, nổi bật là chương trình khuyến mãi tập trung “Shopping Season” kéo dài đến 15-9 (đợt 1) và từ 15-11 đến 31-12 (đợt 2), cho phép doanh nghiệp giảm giá sâu hơn thường lệ. Song song đó, sự kiện “City Sale” quy tụ hơn 500 thương hiệu trong và ngoài nước, áp dụng khuyến mãi đến 80% cho các ngành hàng nước hoa, mỹ phẩm, thời trang, đồ gia dụng… Sự kiện này diễn ra tại Parc Mall (từ ngày 14 đến 24-8), tiếp nối ở ga Metro Bến Thành, Diamond Plaza, SC VivoCity và Mega Mall Thảo Điền (từ 28-8 đến 7-9). Đặc biệt, lần đầu tiên không gian mua sắm dưới lòng đất tại ga Bến Thành được khai thác, đồng thời kết nối chuỗi hoạt động cùng với Vincom Mega Mall Thảo Điền, tạo trải nghiệm thương mại, giao thông mới mẻ. Không chỉ ưu đãi giá, “City Sale” còn khuyến khích thanh toán không tiền mặt. Khách hàng dùng thẻ HDBank, Vikki Bank được hoàn tiền 10%-20% hoặc nhận quà; thanh toán QR qua VNPay, ZaloPay được giảm thêm 5%-10%. Các hệ thống siêu thị lớn như GO!, MM Mega Market, Saigon Co.op… cũng đồng loạt tham gia giảm giá.

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM, cho biết, sở cũng phối hợp Liên đoàn Lao động TPHCM đưa hàng lưu động đến khu công nghiệp, khu chế xuất, khu dân cư xa trung tâm nhằm vừa hỗ trợ an sinh vừa góp phần bình ổn giá. Đồng thời, sở chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, xử lý hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng để đảm bảo môi trường kinh doanh minh bạch.

Cùng ngày, Hiệp hội Du lịch TPHCM phối hợp cùng Hội Nhà báo TPHCM họp báo giới thiệu về Ngày hội sợi gạo lần thứ nhất, sẽ diễn ra tại Công viên 23-9 (phường Bến Thành, TPHCM), từ ngày 16 đến 19-10-2025.

Ngày hội có khoảng 150 gian hàng, tập hợp các món ăn được làm từ gạo như bún, miến, phở, bánh hỏi, bánh tằm… Gian hàng được chia thành cụm Bắc - Trung - Nam, với các món bún nổi tiếng như: bún chả Hà Nội, bún cá rô đồng Hải Phòng, bún bò Huế, bún riêu, bún mắm Cần Thơ, bún cá Nha Trang, bún nước lèo Sóc Trăng... Bên cạnh đó, người dân, du khách cũng có thể tìm hiểu thêm về quy trình sản xuất sợi gạo truyền thống, trải nghiệm làm bún, bánh hỏi tại khu vực làng nghề.

QUỐC HÙNG - THI HỒNG