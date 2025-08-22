TPHCM tăng cường kiểm tra, xử lý 56 bến thủy nội địa chưa cho phép hoạt động

Hiện TPHCM có 56 vị trí hoạt động như bến thủy nội địa nhưng chưa được UBND các phường, xã công bố. Tình trạng này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy, đồng thời gây khó khăn trong công tác quản lý đô thị và trật tự lòng sông, kênh, rạch.

Chiều 22-8, Sở Xây dựng TPHCM cho biết, sở vừa có văn bản phản hồi Công văn số 1448/CVĐTNĐ-QLCB ngày 8-8-2025 của Cảng vụ Đường thủy nội địa TPHCM liên quan việc nhiều phương tiện thủy nội địa tổ chức neo đậu, xếp dỡ hàng hóa, đón trả hành khách tại các vị trí chưa được cơ quan có thẩm quyền công bố hoạt động cảng, bến thủy nội địa và khu neo đậu theo quy định.

Theo kết quả rà soát của Cảng vụ Đường thủy nội địa TPHCM phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TPHCM và Thanh tra chuyên ngành, hiện trên địa bàn TPHCM có 56 vị trí hoạt động như bến thủy nội địa nhưng chưa được UBND các phường, xã công bố. Tình trạng này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy, đồng thời gây khó khăn trong công tác quản lý đô thị và trật tự lòng sông, kênh, rạch.

Để đảm bảo hoạt động cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu trên địa bàn được ổn định, an toàn và đúng quy định, Sở Xây dựng TPHCM đã đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai nhiều giải pháp cụ thể.

Đối với Công an TPHCM, sở đề nghị chỉ đạo các lực lượng chức năng, đặc biệt là công an phường, xã tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Cụ thể là hành vi tổ chức neo đậu phương tiện thủy để xếp dỡ, chuyển tải hàng hóa hoặc đón trả hành khách tại những vị trí chưa được công bố hoạt động; hành vi tự ý lập bến trái phép, không đảm bảo điều kiện an toàn.

Đối với UBND các phường, xã, sở nhấn mạnh trách nhiệm chủ trì, phối hợp Công an TPHCM và các đơn vị chuyên môn để kiểm tra, xử lý triệt để tình trạng bến thủy nội địa chưa được công bố hoạt động; đồng thời kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm lấn chiếm sông, kênh, rạch trên địa bàn.

Ngoài việc xử phạt hành chính, chính quyền cơ sở cần có biện pháp cưỡng chế đối với những trường hợp cố tình vi phạm, nhằm ngăn chặn tình trạng tái diễn.

Song song đó, các địa phương cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông đường thủy đến các chủ bến, chủ phương tiện và người dân.

Đối với Cảng vụ Đường thủy nội địa TPHCM, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, cùng Cảng vụ Đường thủy nội địa Khu vực III, Cảng vụ Hàng hải TPHCM và Đồng Nai, Sở Xây dựng TPHCM yêu cầu phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp bến thủy nội địa, khu neo đậu chưa được công bố hoạt động nhưng vẫn khai thác. Việc phối hợp liên vùng là cần thiết, do tính chất liên thông của hệ thống sông ngòi, kênh rạch giữa TPHCM và các tỉnh lân cận.

Đặc biệt, Cảng vụ Đường thủy nội địa TPHCM được giao nhiệm vụ chủ trì, định kỳ hàng quý phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, lập danh sách các cảng, bến, khu neo đậu hoạt động chưa được công bố. Báo cáo kết quả phải gửi về Sở Xây dựng TPHCM trước ngày 25 của tháng cuối mỗi quý, để kịp thời chỉ đạo xử lý.

Sở Xây dựng khẳng định, việc quản lý chặt chẽ hệ thống cảng, bến thủy nội địa không chỉ góp phần nâng cao an toàn giao thông đường thủy mà còn đảm bảo mỹ quan đô thị, trật tự an toàn xã hội, hạn chế nguy cơ ô nhiễm môi trường và tình trạng lấn chiếm kênh rạch trái phép.

Với sự phối hợp giữa các sở, ngành, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương, TPHCM đặt mục tiêu xử lý dứt điểm 56 vị trí bến thủy nội địa chưa công bố hoạt động, đồng thời ngăn chặn phát sinh thêm các bến trái phép trong thời gian tới.

QUỐC HÙNG