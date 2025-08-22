TPHCM phát động “Tháng an toàn đến trường - Tháng 9”

Mục tiêu là đẩy mạnh tuyên truyền, vận động phụ huynh và học sinh chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông.

Nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh, Sở Xây dựng TPHCM – cơ quan thường trực Ban An toàn giao thông TPHCM vừa ban hành Kế hoạch phát động “Tháng an toàn đến trường - Tháng 9” cho học sinh các bậc học trong năm học 2025 - 2026.

TPHCM ban hành Kế hoạch phát động “Tháng an toàn đến trường - Tháng 9” cho học sinh các bậc học trong năm học 2025 - 2026. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo đó, mục tiêu của kế hoạch là đẩy mạnh tuyên truyền, vận động phụ huynh và học sinh chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông: đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, xe đạp điện; không chạy xe dàn hàng ngang, không vượt đèn đỏ, không lạng lách, đánh võng; phụ huynh không giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện. Đồng thời, hạn chế tình trạng dừng, đỗ lấn chiếm lòng lề đường gây ùn tắc tại cổng trường, hướng tới mô hình “cổng trường sạch đẹp, an toàn”.

Đối tượng thực hiện là học sinh, phụ huynh tại tất cả các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn TPHCM. Thời gian triển khai cao điểm trong tháng 9 và xuyên suốt năm học 2025 - 2026.

Trong tháng 9, các trường sẽ đồng loạt tổ chức Lễ phát động gắn với khai giảng năm học mới. Nhiều chương trình và mô hình thiết thực sẽ được triển khai, như: “Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1” do Honda Việt Nam tài trợ; “Cổng trường an toàn giao thông”; “Công viên an toàn giao thông tại công viên Gia Định”; “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh”.

Song song, các đội hình tình nguyện điều phối giao thông sẽ được bố trí tại cổng trường, phối hợp lực lượng cảnh sát giao thông nhằm hạn chế ùn tắc và đảm bảo an toàn cho học sinh. Hệ thống tuyên truyền trực quan bằng băng rôn, khẩu hiệu sẽ được đồng loạt triển khai trước các trường với thông điệp gần gũi: “An toàn tới trường là con đường hướng tới tương lai”, “Đội mũ bảo hiểm cho con, trọn tình cha mẹ”.

Văn phòng Ban An toàn giao thông TPHCM được giao chủ trì phối hợp các đơn vị để triển khai kế hoạch, biên soạn tài liệu tuyên truyền, lắp đặt bảng hiệu và đánh giá hiệu quả các mô hình đã triển khai.

Sở GD-ĐT phối hợp rà soát, cải tạo hạ tầng giao thông trước cổng trường, tổ chức ký cam kết an toàn giao thông với phụ huynh, học sinh, giáo viên.

Công an TPHCM tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm phổ biến ở lứa tuổi học sinh như không đội mũ bảo hiểm, tụ tập dưới lòng đường, điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi.

Ngoài ra, Sở VH-TT TPHCM sẽ đẩy mạnh truyền thông trên báo chí, truyền hình; Sở KH-CN TPHCM chịu trách nhiệm kiểm soát, bóc gỡ thông tin xấu độc trên mạng xã hội cổ xúy cho đua xe, lạng lách.

Các phường, xã chủ động xây dựng kế hoạch tại địa phương, tổ chức lễ phát động, ra quân đội hình tình nguyện, đồng thời đăng tải thông tin tuyên truyền trên các kênh truyền thông cơ sở.

Sở Xây dựng TPHCM khẳng định, việc phát động “Tháng an toàn đến trường - Tháng 9” nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của phụ huynh, học sinh, giáo viên và toàn xã hội về văn hóa giao thông.

Qua đó, TPHCM hướng tới mục tiêu giảm thiểu tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, xây dựng môi trường học đường an toàn, văn minh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong năm học mới.

QUỐC HÙNG